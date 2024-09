V září 2020 zažila Pélicotová první šok, když jí její manžel Dominique řekl, že udělal „hloupost“. V obchodě telefonem natáčel pod sukněmi tři ženy a byl přistižen. Mnohem větší zděšení přišlo v listopadu téhož roku, když si manželský pár předvolala policie na komisařství. Při prohledávání mužova počítače totiž policisté narazili na fotografie a videa jeho dalších nelegálních aktivit, včetně znásilnění.

„Policista mi ukázal fotografie. Nepoznala jsem ženu na posteli. Nabádal mě, ať se dobře podívám. Nepoznávala jsem se. U třetí fotografie jsem řekla, že to stačí, že to jsou přece záběry znásilnění, jsem na nich nehybná, spím a jsem znásilňována. Znásilnění není to správné slovo, je to barbarství,“ popsala Pélicotová před soudem, jak se vše dozvěděla.

Její svědectví v soudní síni slyšela i její dcera a dva synové, obviněný manžel a také na 50 mužů, kteří ji podle obžaloby znásilnili. Celkem 35 se jich přiznalo, že měli s poškozenou pohlavní styk, ale odmítají, že by šlo o znásilnění. Veškerou vinu svalují na Pélicota, který je dle jejich tvrzení podvedl. Ten naopak tvrdí, že všechny informoval o tom, že jeho žena je pod vlivem prášků a o ničem neví.

Soudní projednání případu, který otřásl francouzskou veřejností, začalo v pondělí. Pélicotová požádala, aby bylo veřejné a soud jí vyhověl. Středa patřila výpovědím policistů, kteří popsali každý z více než 200 případů znásilnění omámené seniorky. Více než polovinu jich má na svědomí její manžel, za něhož byla provdaná asi 50 let, 92 cizí muži. U soudu jsou jen někteří z nich, část se jich nepodařilo dosud ztotožnit.

Důchodce Dominique P. se během vyšetřování přiznal, že v letech 2011 až 2020 své ženě Gisèle bez jejího vědomí podával silný lék proti úzkosti, který ji uváděl do letargického stavu. Svou ženu pak nabízel na serveru coco.fr, který letos v červnu úřady zablokovaly, protože byl podle nich pro nebezpečné osoby zdrojem informací o zranitelných lidech. Muž se znásilňování účastnil, natáčel ho a nechtěl za něj peníze.

Obviněným bylo v okamžiku skutků od 21 do 68 let, hrozí jim až 20 let vězení. Proces by měl skončit 20. prosince.