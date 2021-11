Delfíni jsou skoro lidé. Francie zakázala delfinária

V zemích Evropské unie se začíná stále více prosazovat nový pohled na to, co je a co není trápení zvířat. Ve Francii nyní přijali se zákazem zvířecích cirkusůi zákaz provozování delfinárií.

Zábavní park Marineland na Francouzské riviéře | Foto: Profimedia

Možná jste to také slyšeli, nebo to znáte alespoň z filmů, jak delfíny v delfináriích jejich výcvik a představení pro diváky baví a že držení delfínů v delfináriích prý není trápení zvířat. Organizace na ochranu zvířat, jako například World Animal Protection, jsou však opačného názoru. Jako jeden z důvodů, proč je právě držení delfínů v zajetí špatné, je právě úroveň inteligence těchto mořských savců. Ta je tak vysoká, že někteří vědci dokonce prosazují, aby byli delfíni vyčleněni ze zvířecí říše a označeni jako „nelidské osoby“, tady aby alespoň částečně dostali práva jako lidé. Nedávejte soláry na střechu, ale zateplete dům. Jen tak ušetříte, říká expert Právě s tímto zdůvodněním už před osmi lety zakázala Indie chov delfínů v zajetí. A to především v delfiná-riích, kde tito nejinteligentnější kytovci a s nimi organizovaná představení slouží k pobavení lidí. Postupně se tento pohled na delfíny rozšířil i do dalších částí světě a dnes jsou delfinária na černé listině v asi dvacítce zemí světa, včetně států, jako je Chorvatsko, nebo Řecko. Nyní se k těmto zemím připojila i Francie, kde před několika dny parlament drtivou většinou hlasů přijal vedle zákazu drezúry zvířat v cirkusechi zákaz delfinárií. Vedle toho byl upraven i prodej domácích zvířat, které se nově nesmí nabízet ve výlohách a jejich svévolné usmrcení bude nově přestupkem proti zákonu. „Zvířata nejsou hračky,“ nechal se slyšet ministr zemědělství Julien Denormandie. Nový zákon bude ve Francii znamenat postupný konec pro několik mořských parků. Brusel zakáže neekologický vývoz odpadu z EU do zahraničí „Náš postoj k divokým zvířatům se změnil. Je na čase spustit nové období našeho vztahu,“ uvedla už před rokem ministryně životního prostředí Barbara Pompiliová. Už od loňska tak měly tři zbývající francouzské mořské parky zakázáno dovážeta nakupovat nové kosatky či delfíny. Léčiví delfíni? Tento pohled však není sdílen všude na světě. A ne všude jsou delfinária jen pro zábavu. Například v delfináriu Nemo v ukrajinské Oděse už několik let provozují delfíní lázně, kdy pobyt v bazénu s delfíny například u postižených dětí pomáhá zlepšovat jejich stav. Lázně také nabízejí speciální delfíní terapii pro těhotné ženy.