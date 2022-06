Po sečtení 69 procent okrsků mírně vede Spolu s bezmála 25 procenty hlasů, druhá je NUPES s 22,5 procenta hlasů.

Druhé kolo se uskuteční v obvodech, kde žádný kandidát nezíská 50 procent odevzdaných hlasů a současně 25 procent hlasů všech registrovaných voličů. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšší podporou či kandidáti, kteří získali alespoň 12,5 procenta hlasů všech voličů.

Mélenchon uvedl, že "prezidentská strana byla poražena". Vyzval voliče, aby levicovou koalici znovu podpořili v druhém kole a "definitivně odmítli nechvalné záměry" prezidentského tábora. Premiérka Élisabeth Borneová uvedla, že prezidentská koalice má týden na to, aby v druhém kole získala "silnou a jasnou většinu". Podle ní jsou v sázce základní hodnoty francouzské republiky. Vyzvala k mobilizaci proti extrémům. "Republika neznamená štvát jedny lidi proti druhým," uvedla premiérka.

Třetí nejsilnější silou v Národním shromáždění bude podle odhadů pravicová koalice Republikánů a centristických stran, kterým průzkumy přisuzují 50 až 80 křesel. V preferencích je ale třetí Národní sdružení (RN) Marine Le Penové s 19 procenty hlasů.

Média se zaměřila také na výsledky jednotlivých politiků. Do druhého kola se nedostal neúspěšný krajně pravicový prezidentský kandidát Éric Zemmour, zatímco Le Penová, která se v prezidentských volbách probojovala do druhého kola, získala kolem 50 procent hlasů. Do čela klání se ve svých obvodech dostali premiérka Borneová i ministr vnitra Gérald Darmanin. Oba ale zřejmě budou muset zabojovat o mandát v druhém kole.

Volební účast bude zřejmě nejnižší za posledních 20 let. K urnám přišla podle odhadů méně než polovina oprávněných voličů (47,7 procenta).