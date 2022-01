"Pokud se budeme hádat a vysílat protichůdné signály, tak se nám to nepodaří," zdůraznil dnes Merz. "Pokud budeme otevření zajímavým diskuzím a pokud budeme jednotní, tak může být v naší porážce nový začátek," uvedl. V loňských zářijových parlamentních volbách skončila CDU spolu se svou sesterskou bavorskou Křesťansko-sociální unií (CSU) s 24,1 procenta hlasů druhá s nejhorším výsledkem v historii spolkové republiky. "To, co se loni stalo, to už se nesmí a nebude opakovat," řekl Merz.