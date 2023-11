/ANALÝZA/ Nizozemské volby přinesly šokující vítězství krajně pravicové protievropské Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, která získala 23,5 procenta hlasů. Vláda však půjde sestavit i bez ni.

V nizozemských volbách zvítězila krajně pravicová Strana pro svobodu Geerta Wilderse | Foto: ČTK

Nizozemsko je třetí největší vývozce potravin na světě. V malé, přelidněné zemi, která si velkou část svého území navíc ještě doslova vyvzdorovala na moři, je to zázrak, na který jsou Nizozemci náležitě hrdí.

Jenže všechno má svoji cenu. Tou cenou, kterou Nizozemsko platí, je nejvyšší evropské znečistění dusičnany v půdě a vodě. Jedním z důvodů je také velmi intenzivní chov krav. Když se s tím loni rozhodla vláda dnes dosluhujícího dlouholetého premiéra Marka Rutteho něco udělat, netušila asi jak tvrdě narazí.

Proti plánu na vybití asi třetiny skotu do roku 2030 a také snížení plochy zemědělsky obdělávané půdy se zvedla vzpoura. Zvláště, když v některých oblastech v sousedství chráněných a evropsky významných přírodních území mělo být pasení krav zcela zakázáno. „Opatření zacházejí příliš daleko. Technická řešení prostě nejsou možná v zónách v přírodních rezervacích a kolem nich. Takže celé oblasti budou dočista vymeteny,“ uvedl loni Mark van den Oever z protestní skupiny Farmářská obranná síla.

Přestože zemědělci jsou jen zlomkem obyvatelstva, v zemi, kde byl je boj o půdu základní součástí národních dějin, získaly požadavky farmářů na změkčení postupu proti dusičnanům podporu 45 procent obyvatel.

Po „povstání farmářů“, které provázely i dramatické scény s nasazením policie, se ani tak zkušený politik, kterým byl po jedenácti letech v čele vlády Mark Rutte už nedokázal udržet u kormidla, jeho středová koalice se rozpadla. A Nizozemci šli ve čtvrtek k předčasným volbám.

Wilders má silnou pozici

V roztříštěném politickém systému, Nizozemci nemají procentní hranici pro vstup stran do parlamentu, většina voličů do poslední chvíle nevěděla, komu dají hlas. Nakonec s velkým náskokem zvítězila Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse. Politika, který chce uspořádat referendum o vystoupení z Evropské unie, otevřeně prohlašuje, že nenávidí vyznavače islámu a je samozřejmě také odpůrcem Green Dealu.

V parlamentu má PVV daleko k většině, ale na druhou stranu je odstup od dalších stran tak velký, že minimálně první pokus o sestavení vlády ji nemine. Není zcela bez šance, do parlamentu se dostala více než desítka stran a Wilders má tak „z čeho vybírat“.

Voliče Wildersovi přinesly i plány na omezení migrace, do země přišlo za rok přes 200 tisíc běženců, a také slib, že zastaví pomoc Ukrajině. „Takové mega vítězství je třeba respektovat. Říkají to voliči, chtějí změnu. Bylo by velmi nedemokratické, kdyby voliči zůstali stranou,“ tvrdí sebevědomě Wilders.

Timmermans stále není bez šance

Zároveň však platí, že Wildersovi jeho 23,5 procenta nemusí k získání moci stačit. Proto stále ještě není zcela mimo realitu plán, že se premiérem stane bývalý místopředseda Evropské komise, „zelený car“ Frans Timmermans.

A to přesto, že výsledek označil za zklamání. „Doufal jsme ve více. Ale nebyl jsme schopen přesvědčit dostatek lidí,“ uvedl hlavní tvůrce unijní Zelené dohody. Necelých šestnáct procent a 25 křesel ve 150členném parlamentu je výrazně méně, než v kolik Timmermans doufal. Na druhou stranu i vítězný Wilders má jen 35 mandátů, takže mu víc než polovina chybí.

Další podobné scénáře. První bude Rakousko

To, co se odehrálo v Nizozemsku, předznamenává možný volební scénář i v několika dalších zemích západní Evropy. V Německu je Alternativa pro Německo (AfD) sice „až“ na druhém místě za křesťanskými demokraty, ale v některých nových spolkových zemích by zemské volby vyhrála.

V Rakousku jsou Svobodní (FPÖ) dokonce na jasně prvním místě a jejich vítězství ve volbách v příštím roce už může zabránit zřejmě jen volební zázrak. Ve Francii zase stoupají akcie Marine Le Penové. Její strana je ve trojce nejsilnějších a Le Penová favoritkou příštích prezidentských voleb.

A k tomu v USA Donald Trump jasně vede před stranickými primárkami nejen v preferencích republikánských voličů, ale podle posledních průzkumů by mohl za rok porazit i současného prezidenta demokrata Joe Bidena.