Prezident Institutu pro veřejné otázky, slovenský politolog Grigorij Mesežnikov vidí v nové úřednické vládě na Slovensku naději. „Má šanci uklidnit do voleb v září situaci,“ řekl pro Deník.

Slovensko zažívá situaci, který tady nikdy nebyla. Vládne tu úřednická vláda, do voleb jsou ještě skoro čtyři měsíce a panuje tu politický chaos. Je úřednická kabinet v této situaci pro Slovensko dobrým řešením?

Vláda, která se ujala funkce před asi třemi týdny, je dobrou vládou. Je to vláda odborníků, je to vláda zkušených lidí, kteří ve svých odbornostech hodně dokázali. Takže rozhodnutí paní prezidentky Zuzany Čaputové je logické a už k jistému uklidnění situace přispělo. Ukázalo se, že vláda, která není přímo spojená s politickými stranami, dokáže v náročné a dost těžké situaci přispět k lepšímu vývoji.

Je to vláda prozápadní?

Někteří členové vystoupili na bratislavské bezpečnostní konferenci Globsec. Jsem rád, že názory, které tam prezentovali, jsou v souladu s našimi národně-státními zájmy. Tedy prozápadní, proukrajinské zahraničněpolitické směřování, které touto vládou pokračuje. Takže úřednická vláda je dobrá, ale víme, že nás před volbamiv září čekají velmi turbulentní měsíce. Situace na politické scéně je nepřehledná.

V čem především?

Selhávají pokusy středo-pravých demokratických stran dohodnout se na společném postupu. To může vyústit v pat po volbách.

Co se dá říci o novém premiérovi? Tím se stal dosavadní viceguvernér Slovenské národní banky Ludovít Ódor. Je dobrou postavou do čela úřednické vlády?

Jako veřejný činitel, jako odborník na finanční záležitosti je poměrně známou osobností. Je autorem množství publikací, některých velmi populárních, a to dávno před tím, než se stal premiérem. Je to člověk pragmatický, umírněný, člověk, který umí vyjednávat. A důležité je, že je to etnický Maďar.

Je to dnes ještě důležité?

Pro Slovensko je to důležitá věc. Ódor sice není typický představitel maďarské menšiny na Slovensku v tom smyslu, že by se ve prospěch této menšiny nějak angažoval. My jsme tu měli několik politických menšinových stran a on se na jejich činnosti nepodílel. Takže je vnímán jako člověk, který je do slovenské společnosti absolutně integrovaný.

Takže jeho maďarský původ nehrál roli?

Na Slovensku, ve slovenské politice, je etnický faktor stále důležitý. Proto oceňuji, že většinová část slovenské veřejnosti Ódora akceptovala jako dobrého předsedu vlády pro tuto situaci.

Maďarů je na Slovensku asi deset procent. Opravdu se ještě žádný slovenský Maďar nedostal nikdy tak vysoko jako Ódor?

Měli jsme tu v osobě Bély Bugára jeden čas Maďara jako zastupujícího předsedu parlamentu. Ale dnes máme předsedu vlády s plnými kompetencemi, který je maďarské národnosti. Je to podle mě dobrá zkušenost.

Ale Slovensko už mělo prezidenta Rudolfa Schustera, který byl Němec.

Ano. A pak Ivan Gašparovič, který byl slovenským prezidentem dokonce dvakrát a má chorvatský původ. V tomto se Slovensko ukazuje jako země, která toleruje na nejvyšších postech státu lidi řekněme jiného původu.

To vypadá hodně západně?

Ano, ale slovenská společnost má však dnes problém s něčím jiným. Naše prozápadní zahraniční politika není vnímána tak, jak by měla být. Projevuje se zvláštní inklinace ke státům, které Slovensku působí problémy, především Rusku. A odmítáním efektivní podpory Ukrajině, která je naším nejbližším spojencem, protože nás před agresivními kroky Ruska chrání.

