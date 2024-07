V Chorvatsku může na české turisty číhat nebezpečí v podobě hadů. Podle odborníků jich žije v této středomořské zemi až dvacet druhů, z nichž několik je jedovatých. Mezi nejznámější patří zmije růžkatá, která se v poslední době přemnožila v okolí Splitu. Deník radí, jak se vyhnout nebezpečí a co dělat při setkání s hadem.

Pro Čechy je Chorvatsko bráno jako dovolenkový ráj. Ale i v ráji se mohou vyskytovat hadi. Ostatně Adam a Eva by mohli vyprávět. Podle vedoucího Katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Petra Bogusche žije ve středomořské zemi na dvacet druhů hadů. Ale jen několik z nich je jedovatých. Konkrétně jde o užovku s malebným jménem šírohlavec ještěrčí a tři druhy zmijí, hlavně v Chorvatsku rozšířenou zmiji růžkatou.

„Co se týče užovek, tak těch je sice jedovatých více, ale většinou nejsou tak velké a svými takzvanými zadními jedovými zuby nedokážou člověka ohrozit. Jediná, která to dokáže, je vlastně jedna z největších užovek Evropy - šírohlavec ještěrčí,“ řekl Bogusch k plazu, který dorůstá až dvou metrů.

Jedovatí hadi Chorvatska (šírohlavec ještěrčí a zmije růžkatá):

Setkání s touto užovkou je však výjimečné. Je totiž velmi plachá a navíc i velmi rychlá. „Pokusili jsme se ji chytit několikrát, ale jen výjimečně se nám to podařilo. Nicméně tento had nepředstavuje pro člověka žádné velké nebezpečí. Kousnout sice dokáže, ale toto kousnutí je velmi slabé,“ doplnil biolog.

Zmije u Splitu

Další kapitolou jsou zmije. Hlavně ta s přízviskem růžkatá. „Je o trochu větší než naše zmije obecná a má růžek na nose,“ uvedl biolog. S touto zmijí mají nyní velké problémy v okolí Splitu, kde v nedávné době řešili už čtyři případy uštknutí. Naposledy zmije zaútočila na ženu přímo v její zahradě.

Podle chorvatského deníku N1info.hr je hlavním příčinou přemnožení hadů to, že se místní zemědělci nedostatečně starají o svá pole. „Ta jsou zanedbaná a nepracuje se na nich. Předtím by byl jakýkoliv had hned zabit, ale teď je nikdo nezabíjí. A jsou to opravdu velcí hadi a jsou vytrvalí,“ řekli někteří obyvatelé chorvatskému deníku.

Dobrou zprávou však je, že chorvatské nemocnice mají dostatek protijedů. Podle Bogusche se s hadem, kterému se v Chorvatsku říká poskok, můžou lidé setkat na většině území balkánské země, hlavně pak na jihu v Dalmácii či v okolí Dubrovníku.

„Vyskytuje se spíše v přírodě. Neleze tolik do měst, jak by si lidé mohli představovat. Má rád křovinnou vegetaci na kopcích a rád leze i nahoru, takže může sedět na nízkých větvích. Je jedovatější než naše zmije, takže pokud člověka uštkne, mohou nastat komplikace. Ale je to poměrně vzácné, protože zmije je plachá,“ popsal biolog.

Uštknutí je vzácné

Při setkání se zmijí většinou plaz svoji přítomnost oznamuje varovným syčením a poté rychle zmizí. Jediným časem, kdy není zmije růžkatá tolik plachá, je brzy ráno, když je chladno a ona se potřebuje nahřát a je ještě trochu ztuhlá. Pak na ni může člověk šlápnout, takže je dobré se dívat pod nohy.

„Ale stává se to výjimečně, zvlášť když je horko, což je v době, kdy tam jezdí většina turistů, téměř vždycky i v noci. Devětadevadesát procent uštknutí je z lidské hlouposti. Had za to nemůže a většinou jsou to hadi, kteří jsou opravdu zahnáni do úzkých. Když někdo chce hada fotit a přiblíží se k němu na pět centimetrů, může očekávat, že zmije po něm vystartuje. Ale pokud ji fotíte z dálky, je to v pořádku. Pokud byste jí vadil, zasyčí a většina lidí se lekne a ustoupí,“ zmínil Bogusch.

Jak vypadá skvrnovka kočičí:

Další jedovatý had, se kterým se může člověk na území Chorvatska setkat, je skvrnovka (hlavatka) kočičí. Podle biologa se jedná o hada, který je potravním specialistou na ještěrky a gekony. „V Chorvatsku je to běžný had, ale nedokážu si představit, jak by mohla člověka uštknout, je malá a má zadní jedové zuby.“

Když uvidíte hada, obecná rada je nechodit k němu blízko. „Většina hadů se člověka bojí. Uštknutí většinou není smrtelné. Pokud vás had uštkne, volejte pomoc. Do přírody pak doporučuji chodit v dlouhých kalhotách,“ poradil biolog.

Může se však stát, že si had bude hledat teplo a může vlézt buď do stanu, nebo přímo do spacáku. Pokud by k takovému případu došlo, biolog radí nedělat prudké pohyby. „Pokud začne být had agresivní, je důležité zůstat sedět, protože každý pohyb může plaza vyprovokovat. Většinou pak had sám od vaší přítomnosti uteče,“ uzavřel Bogusch.