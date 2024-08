Hlaholice, starobylé slovanské písmo, které do českých zemí zřejmě přinesl svatý Cyril, má v Chorvatsku dodnes své místo. Zatímco v Česku je hlaholice spíše historickou kuriozitou, v Chorvatsku nápisy v ní lze běžně nalézt, například na mincích.

Česko a Chorvatsko nespojuje jen množství turistů, kteří každoročně vyrážejí ze srdce Evropy na pláže k Jadranu, ale také jeden ze dvou věrozvěstů, které si v Česku každoročně připomínáme 5. července. Tedy svatý Cyril, původním jménem Konstantinos. Právě mladší bratr Metoděje vytvořil a do české kotliny přinesl slovanské písmo hlaholici. Ale zatímco v České republice je hlaholice už jen součástí hodin dějepisu, v Chorvatsku na toto písmo dodnes narazíme. A to i v běžném životě. Její fragmenty jsou třeba i na chorvatských mincích.

Podle Vladislava Knolla ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky se s hlaholicí turisté setkají hlavně na Istrii a ostrově Krk a jeho okolí. „Jeden z nejstarších nápisů je v průchodu domu ve městě Krk,“ uvedl Knoll.

Jak se však písmo z Čech do Chorvatska dostalo, není dodnes zcela zřejmé. „Obecně se míní, že se hlaholice do Chorvatska mohla dostat ze dvou směrů. Buď ze střední Evropy, tedy přímo z Velké Moravy, popřípadě sem přišla přes jih Evropy, konkrétně přes tehdejší Bulharsko. Oficiálně uznáno bylo toto písmo na území Chorvatska ve třináctém století. A to malým trikem, kdy byl za tvůrce písma označen svatý Jeroným, tedy autorita římskokatolické církvi a autor latinského překladu Bible,“ doplnil jazykovědec.

Místní jsou na písmo stále hrdí

A i když za celou dobu prošla chorvatská hlaholice, kterou sami Chorvaté berou jako jeden z národních symbolů, celou řadou změn a zjednodušení, Knoll míní, že by ji i dnes, byť s menšími problémy, samotný Cyril přečetl. „Některá písmena zanikla, protože v chorvatském prostředí nebyla potřeba. Z českého kontextu může být zajímavé, že v původní hlaholici byla spousta znaků pro i, a to jak pro měkká, tak tvrdá. Právě ta v chorvatské hlaholici zmizela. Také naši turisté vědí, že chorvatština nerozlišuje tvrdé a měkké i,“ dodal Knoll.

Úpadek hlaholice začal v Chorvatsku v 19. století. Místní však na toto písmo nezapomínají a jsou na něj náležitě hrdí. Důkazem budiž fakt, že po vstupu země do eurozóny se část odkazu svatého Cyrila dostala i na nové euromince. „Na mincích v nominální hodnotě jeden, dva a pět eurocentů se objevuje hlaholská ligatura chr,“ doplnil jazykovědec.