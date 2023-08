Mimo hlavní trasy a na místo chráněné před větrem se podařilo vlečným člunům odtáhnout hořící loď Freemantle Highway. Převážela 3783 automobilů, z nichž 498 bylo elektrických. Dle odhadů právě kvůli jednomu z nich na palubě minulé úterý požár vznikl. S jistotou ale bude možné určit příčinu až po odborném prozkoumání.

Riskantní operace se povedla: Hořící loď s elektromobily odtáhli mimo trasy

Oheň vzplanul ve večerních hodinách na lodi japonské společnosti K Line. Že by příčinou mohl být jeden z převážených elektromobilů, sdělil majitel plavidla.

Jeden mrtvý a sedm zraněných

Při katastrofě zemřel jeden člověk a dalších sedm se zranilo. Po pěti dnech hasiči dostali oheň pod kontrolu a záchranáři byli schopní loď začít odtahovat. „Odstavíme ji z přepravní trasy a mimo větrné prostředí,“ řekla mluvčí Rijkswaterstaat agentuře ANP. Riskantní operace se nakonec povedla.

Zdroj: Youtube

Místo katastrofy leží nedaleko německého Waddenského moře, které patří k nejdůležitějším cílům vodních stěhovavých ptáků na světě. „Pokud by se loď potopila, byla by to enviromentální katastrofa nepřeberných rozměrů,“ vyjádřila své obavy německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová.

Za vzplanutí většinou může elektronika

Kritici elektromobilů zdůrazňují nebezpečí požárů baterií, ty však nebývají hlavním důvodem vzplanutí. „Většinou je důvod, stejně jako u aut se spalovacími motory, elektronika zabudovaná v nich,“ vysvětlil pro Deník odborník na elektrotechniku Tomáš Kazda.