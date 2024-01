Chorvatská záhada: Horko v Osijeku zabíjí nejvíce lidí v Evropě

Řím, Paříž, Atény či Boloňa. Nejen známé turistické destinace se v loňském roce potýkaly s vlnou extrémních veder. Všechny do kapsy by je však lehce strčil Osijek. Podle vědců se právě toto město na východě Chorvatska stalo místem, kde lidé na vedro umírali více než v kterémkoli jiném evropském městě. Nikdo však netuší, čím to je.