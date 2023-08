Nejčastěji pokuty za nezákonný sběr hub v Polsku začínají na pěti stech zlotých, tedy na necelých 2500 korunách. Vyšplhat ale mohou až na pět tisíc zlotých, pokud utrhnete vzácný druh. A pokud vás chytí s košíkem hub z červeného seznamu, můžete skončit i na pět let ve vězení.

Zdroj: DeníkPoláci houby i jejich sběr milují, stejně jako Češi. A stejně jako u nás může tento koníček vyjít pěkně draho. Maximální pokuta, kterou můžete v Polsku dostat za sběr vzácných druhů, je v přepočtu 25 tisíc korun. Tu ovšem může uložit pouze soud. Lesní stráž nebo správce parku vám na místě může dát blokovou pokutu do výše 2500 korun, informovala těsně před začátkem hlavní sezony sběru hub u našeho severního souseda televize TVN24.

Na polském seznamu vzácných hub je 232 druhů. V Česku, jak uvedl Deník.cz, může u fyzických osob, tedy u běžného houbaře, pokuta za nezákonný sběr vyšplhat až ke sto tisícům korunám, a u právnických osob až ke dvěma milionům. Zákonem chráněných máme 46 druhů hub.

Pravidla pro sběr jsou jinak v Polsku skoro totožná s těmi českými. Je legální a bezplatný, ovšem výjimek mají Poláci o něco více. Když narazíte na zákazovou značku s přeškrtnutým hřibem, rozhodně se vyplatí nespoléhat na štěstí. „Pachatelé musí počítat s tím, že finanční postihy mohou být opravdu přísné,“ varovaly na svém twitterovém účtu polské státní lesy.

Plodnice hub se podobně jako v Česku nesmějí sbírat v přírodních rezervacích nebo národních parcích. I zákaz vstupu do vojenských prostorů je třeba důsledně dodržovat. Vlastník lesa, který nepatří státu, může sám vstup označením tabulí a příslušným nápisem zakázat. A paleta majitelů lesů v Polsku je o dost pestřejší než u nás a podobné tabule nejsou výjimečné.

Jazykové okénko

Polsky se houba řekne grzyb (vyslovuj gřib), ovšem hřib je borowik. Houbař je grzybiarz (gřibjař). Mykolog je podle našich sousedů grzyboznawca (gřiboznavca). A v textu zmíněná václavka bahenní se polsky jmenuje opieńka torfowiskowa a hřib medotrpký je gorzkoborowik korzeniasty.

Neznalost zákona neomlouvá

Tvrdé tresty platí nejen za sběr v chráněných oblastech, ale i za sběr druhů pod přísnou ochranou v lesích obyčejných. Našli jste v Polsku snad hřib medotrpký (nejedlý, hodně vzácný hořčák) nebo václavku bažinnou (ta jedlá je) a dali si je do košíku? Oba druhy vám mohou zajistit, že na procházky v lese budete moci na pár let zapomenout.

Za sběr přísně chráněných hub v Polsku hrozí totiž dokonce vězení. Trest se pohybuje od tří měsíců do pěti let, napsala TVN24.

Tvrdé tresty potvrzují i právníci. „Neznalost nezbavuje povinnosti dodržovat zákon,“ řekla portálu strefabiznesu.pl advokátka Aneta Sołtysiková.

Houbaři jsou jako smyslů zbavení, majitelé lesů zuří. Korunu tomu nasadila vláda

Sběr běžných hub pro osobní potřebu je sice v Polsku povolen, ale jejich prodej, což se běžně kolem silnic protínajících polské lesy děje, povolený rozhodně není. „Málokdo to ví, málokdo to dodržuje. Ale obchodováním s houbami se také můžete vystavit značnému riziku finančního postihu,“ dodala Sołtysiková.

