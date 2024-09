/Od zvláštního zpravodaje z Německa a Francie/ Německo „zavřelo“ v boji proti migrantům hranice. A to jak ty na východě, tak na západě. Jak to ve skutečnosti vypadá vyzkoušel reportér Deníku na vlastní kůži.

close info Zdroj: Deník zoom_in U sousedů - NěmeckoMinulou sobotu jsem se zdravou kůži přežil napínavou návštěvu podhůří Jeseníků a cestu zpět do Prahy, kdy na mnoha místech voda nebezpečně stoupala k silnicím, po kterých jsem se v podvečer vracel. Jenže mě v pondělí ráno čekala cesta z Prahy do sídla Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Přes Německo. Předpověď počasí se zdála nakloněna, mezi Prahou, Plzní a Norimberkem to vypadalo průjezdně, byť na pondělí byly hlášeny mohutné deště i na Šumavě.

Přesto jsem uvažoval, zda místo v pondělí nad ránem nevyrazit do francouzského Štrasburku, kam se jede přes celé jižní Německo, o den dřív. A to proto, že Německo předem oznámilo, že 16. září zavře celou svoji zelenou hranici a zavede kontroly proti nelegálním migrantům po celé dálce, tedy včetně Francie, kam jsem směřoval. A Francie pohrozila, že přijme obdobné odvetné kroky.

Tuto situaci jsem zažil už v roce 2017, kdy 11. prosince zavřela po islamistickém atentátu ve Štrasburku Francie hranice a kilometr cesty k Rýnu mi ve Štrasburku trval autem při odjezdu do Německa dvě hodiny. Bylo to pochopitelné, při střelbě samopalem na vánočních trzích zemřelo pět lidí, dalších jedenáct bylo vážně zraněno a já sám jsem prošel kolem místa, kde zahynuli dva evropští novináři, deset minut před atentátem. Naštěstí jsem spěchal.

Kontroly se na hranici Francie s Německem vracely v různé intenzitě i v čase covidu, na té česko-německé ale mnohem častěji, jak během covidu, tak při různých migračních otřesech. Vzhledem k tomu, že v Německu jsou tyto věci do značné míry v rukou spolkových zemí, Sasko i Bavorsko kontrolovaly auta mířící z Česka do Německa tak často, že s tím člověk začal počítat. Zdrželo mě to na delší chvíli ale jen jednou, to když jsem jel autobusem do Berlína, kdy to byla v Sasku opravdu kontrola pas od pasu. Trochu jako za komunismu při cestě do NDR.

V mezích evropského práva?

Jenže teď to vypadalo vážněji. V Sasku uspěla a v Durynsku vyhrála Alternativa pro Německo. Vládní sociální demokraty čekají tento víkend klíčové volby v Braniborsku, spolkové zemi kolem Berlína, kde sociální demokraté tradičně vládnou a kterou kancléř Olaf Scholz nemůže ztratit. Tedy pokud chce za rok znovu za kandidovat na kancléře. Takže se dal čekat i tvrdší režim na česko-německé hranici, kde většina osobních aut i kamionů byla podrobována jen velmi namátkové kontrole. Polsko rovnou předem velmi tvrdě protestovalo, Česko tiše vyjednávalo, aby z toho nebyla dopravní pohroma.

Berlín si trval na svém. „Všichni vědí, že se tu pohybujeme v rámci evropského práva, využíváme ale maximálně jeho možností. Počet těch, kteří do Německa přicházejí, je příliš velký,“ prohlásil kancléř Scholz.

Naštěstí to ale dopadlo, jako zatím téměř vždy, s výjimkou nejhloupějších období covidu. Několik kilometrů za Rozvadovem u prvního odpočívadla v Německu byla sice zahrazená dálnice a doprava svedena na odpočívalo, předpověď počasí se ale naplnila a i na bavorské straně Šumavy pršelo, což bavorští policisté vyhodnotili, jako důvod, proč zůstat v autech a unimo buňkách. A nechat auta i kamiony sice krokem, ale plynule projíždět. Když si člověk odmyslel nepříjemně do očí svítící reflektory, tak to vlastně nebyla ani nepříjemnost.

Kontroly jen první den

Kupodivu o 450 kilometrů dál na německo-francouzské hranici na Rýnu to bylo vážnější. Němečtí policisté v neprůstřelných vestách a se zbraněmi stáli a kontrolovali cestující i na první německé zastávce přeshraniční tramvaje, která už několik let spojuje francouzský Štrasburk a německý Kehl.

U mostu přes Rýn další hlídky s několika policejními auty skutečně kontrolovaly v zúžení osobní auta a kamiony přijíždějící z Francie, byť spíš namátkově a bez kolony. Jak jsem se blížil k Rýnu, říkal jsem si, co asi Francouzi za mostem. Ale v pondělí po poledni, v čase oběda, se žádná kolona nekonala, stanoviště francouzské policie bylo pusté. Prostě vlk se nažral a koza zůstala celá.

Když jsem jel o několik dní později zpět z Francie do Německa, němečtí policisté tam už jen lelkovali a nezdálo se, že by chtěli auta přijíždějící přes Rýn z francouzské strany nějak prohlížet. A i na zastávce tramvají už žádný německý policista nebyl. Divadlo skončilo, opona se pomalu zatahovala.