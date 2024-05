Před 220 lety se konal první pohřeb na pařížském hřbitově Père-Lachaise. Založen byl za vlády Napoleona. Přestože dnes jde o jeden z nejslavnějších hřbitovů na světě, Pařížané pohřebištěm po jeho otevření opovrhovali. V 19. století se hřbitov stal místem brutálního masakru.

Pařížský hřbitov Père-Lachaise. | Foto: Wikimedia Commons, Peter Poradisch, CC BY 2.5

Romantické rande na hřbitově? Něco podobného může znít morbidně, ovšem pro Pařížany je procházka po jednom konkrétním místním hřbitově vysloveně romantickou záležitostí. Na mnoha náhrobcích se totiž nacházejí sochy s milostnými či přímo erotickými motivy. Daný hřbitov je zároveň jedním z populárních turistických míst - podobně jako v případě pohřebiště na pražském Vyšehradě se i zde zastavují turisté, aby si prohlédli náhrobky slavných osobností.

Onen hřbitov se jmenuje Père-Lachaise, patří k nejnavštěvovanějším na světě a v těchto dnech uplynulo přesně 220 let, co se na něm konal první pohřeb.

Pařížský hřbitov Père-Lachaise začal fungovat v květnu 1804. Malba z 19. století.Zdroj: Wikimedia Commons, Pierre Courvoisier – Bridgeman Art Library, volné dílo

Ležet vedle celebrity

Pohřebiště Père-Lachaise, jež se nachází v 20. pařížském okrsku, dostalo podle encyklopedie Britannica jméno podle kněze Françoise de la Chaise, který byl hlavním zpovědníkem francouzského krále Ludvíka XIV. Otec (ve francouzštině Père) de la Chaise žil v jezuitském domově a právě přilehlé pozemky tohoto místa byly o více než století později za vlády Napoleona Bonaparte zvoleny jako pozemek pro nové městské pohřebiště.

Hrozivé svědectví ze starověkých hrobů: V Číně se kdysi mučilo amputacemi

O jeho vzhled se postaral architekt Alexandre-Théodore Brongniart. Inspiroval se zahradami v anglickém stylu. Problémem ovšem bylo, že Pařížané na novém hřbitově na východě ležet nechtěli. Přišel jim příliš daleko od centra. A tak se stalo, že do tří let po otevření zde bylo jen 62 hrobů. Provozovatelé se ale rozhodli, že pohřebiště proslaví,“ uvádí web Sortir a Paris.

Francouzští Romeo a Julie

A tak sem v roce 1817 s velkou pompou přestěhovali pozůstatky bajkáře Jeana de La Fontaine a dramatika Molièra. O něco později sem uložili ostatky francouzského filozofa Pierra Abélarda a mnišky Héloïse d'Argenteuilové. Dvojice žila v 12. století a představuje francouzského Romea a Julii.

Vzdělanec Abélard se zamiloval do své o polovinu mladší žačky Héloïse. Pár se tajně vzal. Její strýc na to ovšem přišel, nechal sňatek zrušit a Abélarda vykastrovat. Dvojice se už nikdy neviděla. Héloïse se pak stala mniškou, Abélard mnichem, až do konce života si ale psali milostné dopisy.

Mezi nejslavnější osobnosti pohřbené na pařížském hřbitově Père-Lachaise patří milenci Abélard a Héloïse, kteří bývají označováni jako francouzští Romeo a Julie. Jejich hrob přitahuje zamilované.Zdroj: Wikimedia Commons, Edmund Leighton, volné dílo

Když Héloïse umírala, poprosila, aby byla pohřbena do společného hrobu se svým milencem, který zemřel o dvacet let dříve. „Legenda praví, že když ji ukládali do hrobu, Abélardova mrtvola měla otevřenou náruč, aby do ní Héloïse mohla vklouznout,“ zmiňuje web Sortir a Paris.

Hřbitov Père-Lachaise ve filmu - Slavné pařížské pohřebiště se objevilo také v řadě známých filmů. - Záběry z pohřbu na Père-Lachaise diváci viděli ve filmu Amélie z Montmartru z roku 2001. - Na konci snímku Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny z roku 2018 se hlavní hrdinové ocitnou právě na Père-Lachaise. Zdroj: Youtube - V seriálovém hitu Netflixu Emily v Paříži z roku 2018 na hřbitov Père-Lachaise zajde hlavní postava ve společnosti kolegy.

První kremace

Strategie zabrala - lidé začali po věčném odpočinku na Père-Lachaise toužit, aby mohli ležet v blízkosti slavných. V roce 1830 se zde nacházelo už více než 33 tisíc hrobů. Hřbitov byl následně v 19. století ještě pětkrát rozšířen. Nyní je na něm pohřbeno více než milion těl a množství dalších ostatků se nachází zpopelněno v kolumbáriu.

Okolí bájné hory Vladař ukrývalo unikátní hrob. Zbytky kostí se ale nenašly

Do historie pohřebnictví se Père-Lachaise zapsal i tím, že na něm bylo vybudováno vůbec první krematorium ve Francii. První kremace se zde odehrála 30. ledna 1889. Ovšem až do 20. století byly kremace a ukládání ostatků do kolumbária spíše výjimkou.

Kolumbárium pařížského hřbitova Père-Lachaise.Zdroj: Wikimedia Commons, Nicolas Sanchez, CC BY-SA 2.5

Přestože Père-Lachaise funguje už 220 let, není pouze historickým místem, ale dál se na něm pohřbívá. Míst už není mnoho, a tak se na ně čeká v pořadníku. Podle listu The Guardian sem mohou být pohřbeni jen lidé, kteří v Paříži žili nebo zemřeli a mají tisíce eur na zaplacení hrobového místa.

Rocková legenda, hollywoodská hvězda

Hřbitov je proslulý především slavnými osobnostmi, které jsou zde pohřbeny. Jejich seznam se za 220 let pořádně rozrostl. „Čítá 40 zpěváků, 40 skladatelů a 75 malířů,“ uvádí oficiální turistický web Paříže.

Slavné osobnosti pohřbené na hřbitově Père-Lachaise a příběhy jejich hrobů - Původem polský hudební skladatel Frédéric Chopin - zemřel jako 39letý v roce 1849. V Paříži žil v exilu, jeho zdraví bylo v posledních letech života celkově podlomeno, jako oficiální příčina smrti je uvedena tuberkulóza, ovšem odborníci o ní stále diskutují. Chopinova pohřbu se zúčastnilo přes 3000 lidí, na bohoslužbu se prodávaly lístky. U hrobu na hřbitově zazněl Pohřební pochod z Chopinovy ​​klavírní sonáty č. 2. Chopinův náhrobek s múzou hudby Euterpe, plačící nad zlomenou lyrou, navrhl a vytesal Clésinger a instaloval jej v den výročí jeho smrti v roce 1850. V hrobě chybí Chopinovo srdce, které bylo vyjmuto ještě před pohřbem a v roce 1850 převezeno do skladatelova rodného Polska. - Šansoniérka Edith Piaf - zemřela jako 47letá v roce 1963. O několik dříve upadla následkem rakoviny jater do kómatu. Jejího pohřbu se zúčastnilo více než 100 tisíc fanoušků - podle jejího přítele Charlese Aznavoura to bylo poprvé od konce 2. světové války, kdy se doprava v Paříži zcela zastavila. Její hrob patří k vůbec nejnavštěvovanějším. - Francouzský spisovatel Marcel Proust - zemřel jako 51letý v roce 1922 na zápal plic. Problémy s plícemi měl dlouhodobě, ovšem jelikož trpěl rovněž hypochondrií, mohly být některé jeho příznaky podceňovány. Jeho hrob je v porovnání s jinými hrobkami na hřbitově velmi jednoduchý. - Hollywoodská herečka Olivia de Havilland - herečka známá ze snímku Jih proti Severu zemřela v roce 2020 ve věku 104 let. Její ostatky byly zpopelněny a uloženy do kolumbária na hřbitově. - Irský spisovatel Oscar Wilde - zemřel jako 46letý v Paříži v roce 1900 na meningitidu, se kterou jeho vyčerpané tělo nezvládlo bojovat. Do Paříže se totiž uchýlil poté, co skončil ve vězení kvůli homosexuálnímu vztahu. Původně byly jeho ostatky uloženy na hřbitově v Bagneux, přemístěny na Père Lachaise Cemetery byly až o devět let později. Hrob navrhl Sir Jacob Epstein a zaplatil jej Robert Ross, který si vyžádal vytvoření schránky na svůj popel - jeho ostatky sem byly uloženy v roce 1950. Na hrobě se nachází anděl, jehož genitálie byly později ukradeny. Nahrazeny byly až v roce 2000. Od roku 2011 je na náhrobku skleněná bariéra, která brání v umisťování polibků přímo na hrob, což se dříve dělo. - Francouzský hudební skladatel Georges Bizet - proslavila jej především opera Carmen, zemřel jako 36letý v roce 1875 na infarkt, který byl důsledkem zánětlivého onemocnění a celkového vyčerpání organismu. Jeho pohřbu se zúčastnilo přes 4 tisíce lidí. - Zpěvák a frontman skupiny The Doors Jim Morrison - zemřel jako 27letý v roce 1971, oficiálně na srdeční selhání, právě když pobýval v Paříži. Až do roku 1973 nebylo místo jeho hrobu na hřbitově veřejně známé. V 80. letech byla z hrobu ukradena Morrisonova busta. Nynější podoba hrobového místa je z roku 1990, rozhodl o ní Morrisonův otec. - Lidé na hřbitově najdou i českou stopu. Pohřbený je zde skladatel Antonín Rejcha (zemřel v roce 1836 v Paříži), v kolumbáriu se nachází popel malíře Františka Kupky (zemřel v roce 1957 v Paříži), autora vůbec nejdráže vydraženého českého obrazu.

Turistickým cílem na pohřebišti je také takzvaná Zeď komunardů. Připomíná místo posledních bojů Pařížské komuny z roku 1871. Tehdy se komunardi (členové radikálně socialistické a revoluční vlády, která dva měsíce držela moc na území Paříže) opevnili na hřbitově, kde po čtyři dny vzdorovali vládnímu vojsku. Poté bylo u zdi v jihovýchodním cípu hřbitova postříleno 147 zajatců a pohřbeno do hromadného hrobu. „Na zdi jsou dodnes vidět díry po kulkách,“ píše encyklopedie Britannica.

Dotýkat se boule v kalhotách

Milenci sem míří na romantické procházky také kvůli náhrobkům s erotickým nádechem (například anděl u hrobu Oscara Wilda) či milostným příběhům nejen Héloïse a Abélarda, ale i dalších pohřbených. „Na seznamu slavných lidí s bouřlivým milostným životem, kteří jsou pohřbeni na Père Lachaise, je také Félix Faure, bývalý francouzský prezident, který zemřel v posteli milenky. Spisovatel Guillaume Apollinaire leží jen pár metrů od své milenky Marie Laurencinové, která byla pohřbena s jejich milostnými dopisy umístěnými na srdci,“ nastiňuje oficiální turistický web Paříže.

Mezi návštěvníky pařížského hřbitova Père-Lachaise je hrob zastřeleného novináře Victora Noira. Traduje se, že kdo se dotkne rozkroku sochy na něm, bude plodnější.Zdroj: Wikimedia Commons, MRW, CC BY-SA 3.0

Erotická pověst se pojí také s hrobem Victora Noira, novináře zabitého během povstání Pařížské komuny. „Zdobí jej pohřební socha zobrazující přesnou polohu, ve které bylo nalezeno jeho tělo: ležel na zádech s velmi výraznou boulí v kalhotách. Vznikl mýtus, že když se člověk boule dotkne, zvýší mu to plodnost. Za ta léta to udělalo tolik návštěvníků, že se výběžek zbarvil,“ dodává oficiální turistický web Paříže.