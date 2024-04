Bývalý premiér Igor Matovič je dnes předsedou hnutí Slovensko, čtvrté nejsilnější strany v zemi. Deník ho vyzpovídal ještě před koncem slovenských prezidentských voleb – v sobotu dopoledne. „Vakcínu Sputnik bych nechal dovézt znovu,“ ujišťuje politik.

Slovensko bývalo i s premiérem Robertem Ficem součástí jádra Evropské unie i proto, že máte euro. Teď jako by se otočil kurz. Je představitelné, aby to Bratislavu dovedlo až k odchodu z Unie?

Určitě ano, bohužel. My jsme po volbách v roce 2020 rozvázali ruce vyšetřovatelům. A náhle to, co bylo tabu, to, že zločinci, kteří vládnou, se nikdy nevyšetřují a zločiny se uklidí pod koberec, najednou znamenalo, že tito lidé byli vystaveni spravedlnosti. A oni z toho dostali takový smrtelný strach, že si myslím, že by nás Robert Fico bez nejmenších problémů, pokud by stál před tím, že ochranu před spravedlností mu zajistí Putinova náruč, Rusovi prodal.

Pro mnohé Čechy byl už šok, že Štefan Harabin, bývalý předseda Nejvyššího soudu, který požaduje vystoupení z EU a NATO označuje za zločineckou organizaci, dostal 12 procent a skončil na třetím místě voleb hlavy státu. Je to tím, že je Slovensko místem, kde se daří dezinformacím?

Z pohledu Harabinova výsledku tyto volby dopadly lépe než ty minulé prezidentské. Protože v těch v roce 2019 Harabin s předsedou fašistické strany Marianem Kotlebou měli společně 25 procent. Teď Kotleba nezískal skoro žádné hlasy a Harabin jen polovinu z tohoto jejich společného výsledku.

Takže je to lepší, než bylo?

Ne, protože je tu něco horšího. Horšího z pohledu budoucnosti Slovenska. Tyto voliče totiž k sobě přetáhl Robert Fico, nebo tedy Peter Pellegrini, což je jeho loutka. Dosud to bylo tak, že fašistický, nebo řekněme „hej slovenský“, volič nesnášel Ficovu garnituru. Do covidu byli tito voliči politicky na opačné straně barikády. Voliči Kotleby z hloubi duše nenáviděli Fica, nesnášeli Směr. Chápali, že když se rozkrádá stát, že to ubližuje i jim.

A to se změnilo?

Bohužel s pomocí covidu a války na Ukrajině se podařil Ficovi a jeho garnituře husarský kousek, když se dokázal velmi přiblížit této skupině voličů. A de facto si je anektovat a ochočit. Proto najednou voliči Kotleby volili Pellegriniho. Dnes to jsou Ficovi skálopevní voliči. A toto je z pohledu budoucnosti nebezpečné. S pomocí maďarského premiéra Viktora Orbána pak Fico udělá ještě obrovskou nadpráci, aby si ochočil i slovenské Maďary. S těmito dvěma skupinami voličů, kteří vždy byli proti němu, může Fico a jeho garnitura Slovensku vládnout desítky roků.

Vy jste byl premiérem v nejtěžší fázi covidu. Proč byl dopad pandemie na Slovensku tak tvrdý?

My jsme na Slovensku zažili politicky velmi tvrdý dopad covidu, kdy jsme dopadli ve volbách katastrofálně. Svědčí o tom i studie časopisu Science z minulého nebo předminulého roku, která se zabývala tím, jak které země zvládly covid. Nejlépe to po zdravotní i ekonomické stránce bylo zvládnuto v zemích, kde vláda a opozice držely spolu, kde v politice nebyl nikdo relevantní, kdo by zpochybňoval opatření, která měla chránit životy a zdraví.

To na Slovensku nebylo?

My jsme měli opozici, které byly životy a zdraví Slováků ukradené a která silou moci bojovala prý za svobodu. Já tomu ale říkám sobectví. A takový nemocný prvek jsme měli i ve vládní koalici, který se snažil na zpochybňování opatření získávat politické body. A to rozleptalo důvěru lidí, což velmi ubližovalo.

Vy jste jako premiér poslal vojenský speciál pro ruskou vakcínu Sputnik do Moskvy. Udělal byste to znovu?

Na sto procent. Nám tehdy vyšlo z průzkumu renomované agentury AKO, že asi půl milionu lidí na Slovensku nevěří v covid a jsou antivaxeři. Ale že zároveň říkají, že ruskou vakcínou, vyrobenou tou klasickou metodou, by se byli ochotni očkovat. Já jsem tehdy řekl vládě: „Nebuďme blbí a dejme jim tu vakcínu a dostaňme je na naši stranu.“ To mohlo výrazně pomoci míře proočkovanosti.

To vás ale stálo křeslo premiéra?

Selhal prvek v rámci vládní koalice, kdy Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka nejdřív slíbila, že z toho nebude dělat vědu a že je to v pravomoci ministra zdravotnictví. Když jsme Sputnik koupili a šli jsme letadlo přivítat na košické letiště, tak z toho ale velkou vědu udělali. Bohužel i s (tehdejším ministrem zahraničí) Ivanem Korčokem.

Trváte ale i dnes na tom, že to bylo dobře?

Dát antivaxerům očkovací látku, která evidentně zabírala, a i zpětně se dá říci, že Sputnik nebyla na tehdejší mutace covidu špatná očkovací látka, to by byl husarský kousek, kterým bychom si zásadně pomohli všichni. Ale někdo bohužel upřednostnil politikaření. A tak to dopadlo, jak to dopadlo.

Vy jste byl klíčovým členem vlády i v době, kdy Slovensko pomohlo zbraněmi své armády napadené Ukrajině. I to byste zopakoval?

Určitě byly některé momenty, které myslím zbytečně provokovaly a naháněly vodu na mlýn tehdejší opozici. Například naše odevzdání migů na Ukrajinu.

