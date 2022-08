Toho Slovensko do té doby znalo jako protikorupčního aktivistu, což byla role, do které se pasoval i sám Matovič. Hlavní bod jeho kampaně byl v podstatě jediný - porazit Fica. A tak se nového slovenského premiéra novináři ptali v onu volební noc po jeho úspěchu třeba na to, zda jako premiér přestane chodit v tričkách s nápisem Fico chrání zloděje a začne nosit i obleky, nebo alespoň saka. V zahraničí se mluvilo o historickém okamžiku pro Slovensko.

Plyn na zimu? Slovensko zásoby má, uklidňuje ministr. Pomoci má i nový plynovod

Zatímco ve většině slovenských domácností právě bouchalo šampaňské, protože po vraždě novináře Jána Kuciaka už se vláda Roberta Fica i pro ty nejotrlejší Slováky stala neudržitelnou záležitostí, ti střízlivější voliči a odborníci si uvědomovali, že Matovič je sice rozhodně mnohem menší zlo než Fico pošpiněný řadou mafiánských kauz, ale jednoduché to s ním nebude.

Pro většinu Slováků byl Matovič především neotřelým opozičním politikem a protikorupčním aktivistou, který se nebál činů jako rozdávat poslancům banány, aby ukázal, že jsou jako cvičené opice. Pravdou je, že si cestu na vrchol vydřel tvrdě.

Ti znalejší ale věděli, že Matovičovo chování je typicky populistické. Nikdy se netajil tím, že vyznává konzervativní hodnoty, je proti registrovanému partnerství, adopcím homosexuálů a nebrání se zpřísnění potratových zákonů. Konec konců, ve straně s sebou do parlamentu přivedl třeba političku Annu Záborskou, která už výrazné zpřísnění interrupčních zákonů stihla navrhnout.

Kdo věří Matovičovi

Shrnuto a podtrženo, na to, jakou veličinou bude Matovič jako premiér, se čekalo vskutku s mnoha otazníky. Pak ale do hry vstoupila další nečekaná proměnná. Pandemie koronaviru. Od té chvíle začala Matovičova popularita i důvěra v něj klesat, a svými činy se stará o to, že nyní už ho podle posledních průzkumů nechce nejen ve vládě, ale ani v parlamentu vidět většina Slováků.

Třeba počátkem června si nechala slovenská televize JOJ zpracovat průzkum od agentury AKO. Vyplynulo z něj, že působení Igora Matoviče ve slovenské politice hodnotí negativně 82 procent Slováků, pozitivně pouhých deset procent. A dokonce i z řad voličů jeho vlastní strany jej negativně vnímá už celá polovina, připomíná server Postoj.

Slovenskem zmítá kauza Fico. Někteří kvůli ní zlomili hůl i nad současnou vládou

Nejde ale jen o trend posledních týdnů či měsíců. Už v prosinci 2021 diskutoval v Prešově s lidmi šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy, který napsal knihu Obyčajný Matovič. Homo vulgaris, o tom, proč Matovič nedokáže splnit nic z toho, co slíbil.

Sulík nenakoupil testy

Nutno říct, že na premiérskou pozici nemohl Matovič nastoupit v horší době. Byly první měsíce koronavirové pandemie a bývalý premiér Peter Pellegrini mu předal stát s neprodyšně uzavřenými hranicemi, pomalu ale jistě stoupajícím počtem případů onemocnění, zavřenými podniky a s vyhlídkou na kolaps zdravotnictví a ekonomickou krizi.

Hned v prvních dnech ale ještě k tomu všemu Igor Matovič voliče nemile zaskočil. Ve vypjaté situaci se totiž ve svých proslovech uchýlil k, podle mnoha komentujících, až k příliš velkým emocím. „Čekala jsem, že premiér by měl v tuto dobu zachovat chladnou hlavu. Když jsem ho ale viděla v televizi, pokaždé vypadal, že se rozpláče. Všechno bylo v té době chaotické, zdálo se, že vláda bezhlavě zkouší, co ještě jako lidé vydržíme, ale nemá žádný plán, nic. A Matovič jen opakoval, že máme chránit nemohoucí babičky a dědečky před nákazou. Jenže já jsem jako živnostník čekala, kdy mi dojdou peníze, a bála jsem se nemoci,“ vzpomíná pro Deník čtyřicátnice Jana ze západního Slovenska. Byla Matovičovou voličkou, teď to ale raději nepřiznává ani před nejlepšími přáteli, a ani proto nechce uvádět své příjmení.

Nejkritizovanějším z Matovičových opatření byl zákaz vyjet z okresů, na jejichž hranicích se tvořily velké fronty. Dalším bodem úrazu pak byla Matovičova akce, plošné testování na covid, kdy veškerá organizace nakonec spadla na bedra samospráv, které si na to hromadně stěžovaly.

Děti, ani na krok. Slovensko děsí přemnožení medvědi, místní žádají odstřel

Na konci roku 2020 se pak rozhořel ostrý spor mezi Matovičem a jeho úhlavním (ne)přítelem, současným ministrem hospodářství za stranu SaS Richardem Sulíkem. Byť Matovič kdysi začínal se Sulíkem v jedné straně, léta jejich spolupráce lemovaly časté spory. Ty se za koronaviru, kdy byl ještě Matovič premiérem, radikálně vyhrotily.

Shrnuje je hláška, která na Slovensku doslova zlidověla: "Sulík nenakoupil testy." „Premiér Igor Matovič při ohlášení nových zpřísněných opatření kritizoval Richarda Sulíka, že nenakoupil antigenové testy,“ shrnoval tehdy Deník N.

Hláška jasně charakterizovala typickou Matovičovu vlastnost - přenášení odpovědnosti na kohokoliv jiného, jen ne na sebe.

Neodstoupím. Nikdy

Další politické body ztratil Matovič v březnu 2021. Tehdy i přes nesouhlas koaličních partnerů na vlastní pěst nakoupil vakcíny Sputnik. Dopředu vládním partnerům ani pořádně nedal vědět. Jeho tehdejší ministr zdravotnictví se z čista jasna zjevil u letadla plného vakcín. Kauza přerostla do takových rozměrů, že SaS požadovalo Matovičovo odstoupení z funkce premiéra. On reagoval svým oblíbeným způsobem. Nevyjádřil se sice jako český premiér Babiš, že nikdy neodstoupí, uchýlil se ale k jiné své oblíbené strategií, která v sobě de facto obsahovala ten samý význam. Dal koaličnímu partnerovi ultimátum. Podá demisi, když SaS vrátí OĽaNO jedno ministerstvo.

Další voliči byli pryč a komentátoři už se při popisování Matovičova chování nebáli ostřejších slov. „Matovič nemá plán, on má emoce: potřebu pomsty, pocit ublíženosti, potřebu vítězství a permanentní pozornosti. Nemá partnery, kteří by měli vzácné zkušenosti s vládnutím. A ty profesionály, kteří mají dobrý plán pro Slovensko, či už v oblasti vědy, nebo diplomacie, podráží,“ psala tehdy šéfredaktorka deníku Sme Beata Balogová.

Celou situaci nakonec vyřešilo, když si Matovič vyměnil posty se svým ministrem financií Eduardem Hegerem, bylo ale na bíledni, že ani další léta s ním nebudou jednoduchá.

Mačiak, Přiznání teenagerů a ujo trucko

Po uklidnění koronavirové situace na slovenskou vládu padly další problémy, zejména inflace a ekonomický stav státu. Kolem Matovičova jména mezitím prosvištěla kauza, že opsal svoji závěrečnou práci na vysoké škole, přičemž už tradičně odmítl převzít zodpovědnost a zaštiťoval se tím, že při škole podnikal a tak na napsání bakalářské práce jednoduše neměl čas. Také se jako ministr financií vyjádřil, že nevlastní ani kreditku, ale všechny finanční záležitosti má pod palcem jeho žena, kterou nazývá pouze Pavlínka.

Příkladem politického bizáru je jeho facebookový profil, který nadále navzdory doporučením spravuje sám. Často přidává příspěvky o Mačiakovi - svém kocourovi, komentuje statusy ve skupině Přiznání teenagerů, ale především jej používá na to, aby, opět s pořádnou dávkou emocí, vyčinil svým kolegům a ukázal, že on je tím bitým a ublíženým. Konec konců, nazval se dokonce i Židem 21. století, za což byl opět široce kritizovaný. Z jeho statusů si s oblibou dělá legraci na Slovensku extrémně populární satirická stránka Zomri.

Těžké časy prezidentky Čaputové. Politici šíří hoaxy, část Slováků jim tleská

V jednom ze statusů Matovič nazval svého věčného rivala Sulíka „ujom truckom“, který si „něco šlehl“, a to v reakci na to, jak se Sulík vyjádřil o stavu veřejných financí na Slovensku, připomíná server Refresher.

Jeho emotivní facebookové výstupy jsou ale pouhou špičkou ledovce. Novináře, kteří si jej dovolí kritizovat, nazývá Matovič fašistickými a stále více se uchyluje k extrémistické rétorice. A to je další velký problém jeho působení.

Otevřeně už s extrémisty - tedy s Kotlebovou ĽSNS či Uhríkovou stranou Republika - i spolupracuje. Ukázalo se to při prosazování takzvaného Rodinného balíčku, souboru kritizovaných finančních opatřeních na boj s inflací, kdy Matovičův plán podpořili právě členové těchto stran. V reakci na to z jeho ministerstva odešel třeba ekonom Tomáš Hellebrandt. „Nehledě na obsah Rodinného balíčku, ke kterému mám odborné výhrady, způsob, jakým Igor Matovič tuto svoji srdcovku protlačil v parlamentu, významně přispěl k legitimizaci extremistických politických sil,“ vyjádřil se Hellebrandt.

Při současné koaliční krizi, která podle všeho už příští týden vyvrcholí odchodem SaS z vlády, což v pátek podvečer řekl Richard Sulík, Matovič emotivně kope kolem sebe a opět obviňuje ze všeho zlého všechny, jen ne sebe.

Medvědice na Slovensku zaútočila na turisty. Muž měl přijít o kus obličeje

Byť je hlavním aktérem a zřejmě i příčinou této krize, na facebooku před pár dny napsal, že se chystá v době jejího vrcholu na dovolenou. „Připravit rodinu o rodinné dovolené, protože táta nejdříve musí bojovat proti mafii a pak vůči těm, kteří ji chtějí zpět, je hloupé. Já jsem to udělal a do smrti si to budu vyčítat. S babami jsme si proto řekli, že na konci prázdnin půjdeme na blind do Španělska. Když pak přišel kolega se svým obsesivním ultimátem (Richard Sulík podmínil setrvání SaS ve vládě odchodem Matoviče z vlády, pozn. red.), opět jsem stál před otázkou, zda upřednostním holky, nebo budu tančit, jak ujo píská. Jsem rád, že holky mu tentokrát daly KO v prvním kole a já s radostí neprotestoval,“ uvedl Matovič.

Přání, které má mnoho slovenských komentátorů - například Peter Schutz z deníku Sme - aby se vládní krize vyřešila právě odchodem Matoviče, se ale navzdory jeho odjezdu na dovolenou nesplní. Z dovolené se totiž Matovič plánuje s určitostí na post ministra financí vrátit.

U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.