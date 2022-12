Běžný denní nákup byl v Polsku v listopadu v průměru o 26 procent dražší ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Vyplynulo to z pravidelné analýzy maloobchodních cen provedené agenturou UCE Research a školami WSB (vysoké školy ekonomické). „Nejvíce zdražilo máslo a cukr. Podle autorů analýzy bychom neměli propadat nadějím, že se dynamika růstu cen v blízké budoucnosti zpomalí,“ uvedla polská televize TVN.

Optimismus? Ten není, kde brát

Inflace v Česku se aktuálně pohybuje kolem patnácti procent. Polská inflace v listopadu podle místního statistického úřadu činila 17,5 procenta. Ekonomové navíc varují, že vrchol zdražování v zemi teprve přijde. „Chtěl bych vám dodat nějaký optimismus, ale není kde ho brát,“ řekl k tomu na tiskové konferenci guvernér polské národní banky Adam Glapiński.

„Podle mých odhadů nastane inflační vrchol lehce nad 20 procenty v lednu nebo únoru příštího roku. Problémem ale není výše, ale jak dlouho tato dvouciferná inflace vydrží,“ prohlásil hlavní ekonom polské komory zaměstnavatelů Kamil Sobolewski pro portál money.pl.

Podle analýzy maloobchodních cen se meziročně zvýšily ceny všech 12 sledovaných kategorií výrobků. „Spotřebitelé se musí smířit s tím, že každý další nákup v následujících dnech a týdnech bude dražší a dražší. V prvním čtvrtletí roku 2023 by se podle našich odhadů ceny mohly začít pomalu snižovat, což ovlivní nižší spotřeba obyvatelstva,“ předpověděl analytik Hubert Gąsiński pro TVN.

Nejvíce v poslední době v Polsku vzrostly ceny cukru (přes 50 procent), rostlinných olejů (o 35,9 procenta) a másla (o 25,9 procenta). Druhou nejrychleji rostoucí kategorií bylo maso s průměrným meziročním nárůstem o 36,7 procenta. Ceny nápojů podle analýzy v listopadu zdražily nejméně ze všech kategorií, v průměru o 16,5 procenta, ovoce a zelenina pak o 20 procent.

Poslední dny nízkých cen

Přesto jsou ceny u severních sousedů stále nižší než v Česku. Napomáhá tomu i silná koruna. Jeden polský zloty aktuálně vyjde na 5,20 koruny. Například balení deseti vajec seženete ve Varšavě do 35 korun, a přestože cena másla v Polsku rapidně roste, stále ho zde mají k mání v neakční ceně něco přes 30 korun. U Poláků velmi oblíbené plzeňské pivo je ale v porovnání s českými cenami i o třetinu dražší, ve varšavském Carrefouru stojí 6,50 zlotych, tedy necelých 34 korun za láhev.

Čechy do Polska lákají i solidní ceny pohonných hmot. Aktuálně zde litr Naturalu stojí kolem 6,60 zlotych, tzn. asi 35 Kč, a cena nafty se pohybuje okolo 7,80 zlotych za litr, což činí cca 41 Kč.

Jenže inflační tlak je neúprosný. I proto se polská vláda rozhodla, že nulová daň z přidané hodnoty na základní potraviny bude pokračovat i v příštím roce, předběžně do prázdnin. „Stejně jako nyní to bude platit pro základní potravinářské výrobky, jako je ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky a výrobky z obilovin,“ uvedla ministryně financí Magdalena Rzeczkowska. V Polsku je normálně sazba DPH na potraviny pětiprocentní, její vynulování tak podle polských ekonomů nemusí být na aktuálních cenách poznat.

Takzvaný Protiinflační štít zavedla Varšava na začátku roku. Jeho součástí není jen nulová DPH na potraviny, ale i na teplo, elektřinu, plyn, některá paliva ad. Kromě potravin se ale příští rok musí Polsko u většiny položek vrátit k nenulové dani. Výjimku Brusel povolil pouze u potravin.

U sousedů. Přečtěte si, co se děje v Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku.Zdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.