Otec dívce chtěl připravit její léky, ale do vody omylem přimíchal jiný prášek, než původně zamýšlel. Když se dceři udělalo špatně, zavolal záchranku, která ji odvezla do nemocnice v Ravenně. Kvůli vážnému stavu dítě záhy převezli na dětskou jednotku intenzivní péče do Boloni.