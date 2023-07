Léto 2023 je v plném proudu a mnoho turistů se chystá vyrazit do zahraničí. Vyjet za hranice ale také může znamenat kulturní šok - a v horším případě i střet se zákony. Mnohé z nich mohou být překvapivé až bizarní. A i když se s nějakým podivným zákonem, vyhláškou nebo nařízením nikdy nedostanete do potíží, i tak mohou být dobrým námětem ke konverzaci, až budete vyprávět historky z poslední dovolené - třeba v Itálii, napsal server TheMayor.eu.

Kdo v Římě nevenčí svého psa, dostane pokutu | Foto: Shutterstock

Milán: Vždy se usmívejte

Lidé v Miláně se prý musejí na ulici vždy usmívat. Jediní, na koho se tento podivný zákon nevztahuje, jsou truchlící na pohřbech a lidé v nemocnicích. Všichni ostatní by však měli mít na paměti, že se mají podílet na vnášení radosti a dobré nálady do veřejných prostor města.

Podivný právní předpis pochází z 19. století, kdy bylo toto hlavní město italského obchodu v letech 1815-1859 součástí Rakouska-Uherska. Milánští obyvatelé údajně nebyli z cizí nadvlády příliš nadšeni a bylo jim to vidět na tvářích. A tak úřady uzákonily, že veškerá sklíčenost musí zmizet.

Víte, kde je zakázáno házet trpaslíky nebo jíst žáby? Sedmnáct kuriózních zákonů

Lucca: Milovníci kebabu mají smůlu

Od roku 2000 mají obchody s rychlým občerstvením zákaz vstupu do historického centra: bylo přijato nařízení zakazující provozovat tam jakékoliv stánky s kebabem a pizzou. Zbývající restaurace musejí v rámci zachování kulinárních tradic nabízet na jídelním lístku alespoň jedno místní jídlo.

Řím: Musíte denně venčit svého psa

Řím se snaží propagovat jako město mimořádně přátelské k domácím mazlíčkům. To nejspíš vycítili i všichni divočáci, kteří jsou běžně k vidění, jak se pravidelně potulují po ulicích italské metropole, ačkoliv toto zřejmě nebylo součástí původního plánu.

Ale žerty stranou - v roce 2005 městská rada vyhlásila zákon o právech zvířat, který mimo jiné uvádí, že majitelé psů mají povinnost své chlupaté kamarády denně venčit a také je pravidelně vodit k veterináři, jinak jim hrozí pokuta 500 eur (asi 12 tisíc korun).

Chorvatský Dubrovník bojuje proti hluku. Zakázal kufry na kolečkách

Benátky: Zákaz jízdy na kole

Evropská města dělají vše, co je v jejich silách, aby podpořila udržitelnost při pohybu obyvatel, jejíž velkou součástí je používání jízdních kol k dopravě. Tedy kromě Benátek. Kdo se nemůže dočkat, až navštíví město na laguně, a projede se po jeho úzkých uličkách na dvou kolech, čeká ho hořké zklamání. Ať už je to zvláštní, nebo ne, podle zákona je historické jádro zcela pěší a tak to musí zůstat. Nicméně mimo historické centrum mají Benátky veřejný systém sdílení kol.

Florencie: Na těchto ulicích nejezte

Městská rada Florencie už měla dost nevychovaných turistů, kteří nedokázali ocenit kouzlo renesančního města a uchylovali se k tak plebejským aktivitám, jako je konzumace jídla přímo na ulici. Město proto vydalo nařízení (pod hrozbou pokuty 500 eur), které tuto praktiku zakázalo - ať už ve stoje nebo vsedě - na čtyřech hlavních ulicích: Via de'Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano a Via della Ninna. Omezení však platí pouze mezi polednem a 15:00 a opět mezi 18:00 a 22:00.

Hovězí za deset korun? Vláda ruší tisíce zastaralých zákonů

Falciano del Massico: Zákaz umírání

Tohle je nejspíš vítěz, pokud jde o podivné zákony. V roce 2012 se kampánské městečko Falciano del Massico dostalo na titulní stránky novin, když starosta zakázal místním obyvatelům „překročit hranici pozemského života a vstoupit do toho posmrtného“. Jinými slovy, požádal je vyhláškou, aby se laskavě snažili a neumírali.

Byť to tak může znít, nešlo o vtip. Důvodem starostovy prosby byla skutečnost, že místní hřbitov byl plně obsazený a úřady potřebovaly čas na zřízení nového. Uplynulo 11 let a není známo, jestli už bylo nové místo posledního odpočinku vybudováno, anebo jestli je od místních obyvatel stále vyžadována nesmrtelnost.