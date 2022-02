Proticovidová opatření v Itálii: Bez vakcíny toho lidé mnoho nemohou

Ve stejné ráno, kdy se Dánsko probudilo do prvního dne bez jakýchkoli covidových omezení, se trojice Italů nedostala na palubu vnitrostátního letu FR 95B4 do Palerma. Do letadla je nepustila kontrola na letišti v Pise. Neměli v pořádku covidový certifikát. Jako by Dánsko a Itálie, dvě země v jedné EU, zvolily zcela odlišné strategie boje proti šíření viru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Život v Itálii během pandemie onemocnění covid-19 | Foto: Profimedia

Není tomu tak. Oba státy vsadily na stejnou kartu: vysokou proočkovanost populace. Dokončenou vakcinaci nemá zhruba jen jeden z pěti Italů a Dánů, posilující dávku pak dostalo 60 procent lidí. V Česku je to podstatně méně. ON-LINE ke covidu čtete ZDE Itálie se ale rozhodla dále pokračovat v tlaku na zvýšení počtu očkovaných. A tak jsou podobné dramatické situace běžné nejen na italských letištích, autobusových či vlakových nádražích. Bez takzvaného green pasu, který je obdobou české Tečky, potvrzujícího, že jste buď očkován, máte čerstvý covid test anebo jste nemoc prodělali, nemůžete na Apeninském poloostrově cestovat, zajít si k holiči, na fotbal, do divadla. Omikrone, přijď si. Všude se opatření zpřísňují, Slovensko naopak uvolňuje A seznam „zakázaných míst“ se od úterka 1. února ještě rozrostl. „Bez green pasu můžeme jít nakoupit jen potraviny, léky, brýle, benzín anebo krmení pro zvířata,“ říká sedmdesátník Bruno z přímořského Livorna a dodává: „všechny ostatní obchody a služby jsou otevřené jen pro ty co mají nutné razítko.“ Vysoké pokuty V prodejně Benettonu v přímořském městě Cecina vás prodavačka Maria nechá vejít, ale při prohlížení košil za vámi přijde a se skoro provinilým úsměvem vás požádá o QR kód. „Nezlobte se, ale je to nové nařízení,“ omluvně vysvětluje, když kód načítá. Ví, že za porušení vládního výnosu mohou být udělovány pokuty ve výši od 400 do 1 000 eur (až 25 000 českých korun). Aktualizovaný italský seznam „nezákladních“ obchodů a služeb, který zatím platí do konce března, nově zahrnuje i veřejné úřady, banky, pošty a trafiky. Kousek za hranicemi: Rakušané žijí s restrikcemi kvůli covidu. Někteří se smějí Italská vláda se restrikcemi snaží přimět zbylé lidi, aby si pro vakcínu zašli. „Je to tak, že i neočkovaní senioři si nebudou moci vyzvednout důchod, aniž by měli negativní výsledek testu na covid. A ten si každý platí sám,“ zamýšlí se Bruno z Livorna. Sám vakcínu zatím odmítá.