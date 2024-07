Levné letenky, dostupné organizované zájezdy i slavné památky, které se dají stihnout obejít za jeden den. To všechno dělá z Benátek, slavného italského města na vodě, oblíbený výletní cíl i pro tisíce Čechů. Jenže nejen pro ně. Ročně si na mapě světa návštěvu této destinace odškrtne dalších dvacet milionů turistů. Přetěžují ubytovací služby, ucpávají ulice a místní se cítí jako vyhnanci ve vlastním domově. Město proto zavedlo v dubnu turistickou daň, která měla příval návštěvníků zpomalit. Do benátské pokladny přiteklo tolik peněz, že radnice naznačuje plány na její další navýšení.

Od konce dubna do 14. července proběhla v Benátkách zkušební fáze vybírání turistické daně. Celkem za 29 různých dní s historicky vysokou návštěvností, ve kterých se poplatek pět eur za noc vybíral, vydělalo město bezmála 2,5 milionu eur (asi 65 milionů korun).

Suma předčila veškerá očekávání, která hovořila o příjmu asi sedmi set tisíc eur. Navíc se mělo podařit davy turistů zkrotit a rozložit zátěž. „Experiment se osvědčil. Z prvního čtení údajů vyplývá, že během všech 29 dnů experimentu nebylo dosaženo špičkového dne návštěvnosti, který by se rovnal dni 30. dubna 2023,“ uvedlo podle CNN město.

Proto teď Benátky přemýšlejí, že by turistický poplatek zavedly i v dalším období. A hledají možnosti, kudy se vydat. „Je to pozitivní bilance: Prvních 29 dní experimentování dalo městu konečně nástroj, který nám umožnil zjistit, kolik lidí do Benátek objektivně přijede, a umožní nám podle toho jednat,“ přiblížil radní Benátek pro cestovní ruch Simone Venturini. Podle Sky News měla část představitelů města navrhnout, aby se v příštím zkušebním období poplatek rovnou zdvojnásobil na deset euro za osobu. Konečné rozhodnutí má ale padnout až na podzim, po sečtení všech statistik.

Češi mají do Benátek levné a časté spojení

Benátky patří k oblíbeným cílům i pro řadu Čechů a zájezdových agentur. A to kvůli snadné dosažitelnosti všech lákadel, jako jsou památky nebo i moře. Z Prahy sem letí několik přímých spojů, frekventované je také spojení Praha – Treviso, kdy turisté pohodlně přejedou do Benátek linkovým autobusem. Letenky jsou velmi levné a pohybují se i pouze v řádu stovek korun.

Spoje do Benátek a oblasti Veneto-Benátsko rozšiřují dál také autobusoví dopravci. Třeba FlixBus. „Synonymem pro českou dovolenou jsou též destinace v severní Itálii. Spojení do Bibione a Lido di Jesolo zákazníci poptávali. Letos tato přímořská letoviska poprvé FlixBus cestujícím z Česka nabídne. Autobus bude vyjíždět mezi 6. červnem a 11. zářím na tisíc kilometrů dlouhou trasu každodenně,“ potvrdil mluvčí společnosti Tomáš Beránek.

Ročně Benátky podle zahraničních zdrojů navštíví okolo dvaceti milionů návštěvníků. Většina do města přichází na jeden den a následně odjíždí. „Benátčané v posledních letech několikrát protestovali proti turistickému průmyslu, který podle nich zhoršuje kvalitu jejich života, poškozuje životní prostředí a vyhání obyvatele. V některých dnech je současný počet obyvatel, který činí něco málo přes 49 tisíc, nižší než počet turistů,“ doplnil The Guardian.