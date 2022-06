Se suchem během intenzivní a dlouhotrvající vlny veder se Italové snaží bojovat různými cestami. V Miláně úředníci vypnuli veřejné fontány a postřikovače v parku, v městečku v severní části země se pak úsilí o co největší šetření vody citelněji dotklo zákazníků v kadeřnictvích.

Tisíce litrů

Starosta města Castenaso Carlo Gubellini podle listu The Guardian uvedl, že ač je dvojité oplachování a šamponování podle mnohých kadeřníků prospěšné, vyplýtvá se kvůli němu denně tisíce litrů vody. Do města, které má celkově deset kadeřnictví budou proto docházet kontroly a při porušení nařízení mohou udělit pokutu až do výše pěti set eur nebo 525 dolarů, píše portál Washington Examiner.

Pokyny k rozhodnutí uvádějí, že z puštěného kohoutku proteče až třináct litrů vody za minutu a na zmíněné dvojité opláchnutí se spotřebuje ještě o sedm litrů více. „Castenaso je malé, představte si, co by to znamenalo z hlediska spotřeby vody ve velkých městech,“ líčil Gubellini.

I když si pravidlo, které v městečku platilo už v minulosti, starosta pochvaluje, někteří kadeřníci jeho nadšení nesdílí. „Je těžké nemít možnost umýt a opláchnout vlasy dvakrát, protože některé přípravky, které používáme, to vyžadují, stejně jako některé typy vlasů. Zejména pokud je má zákazník dost špinavé," řekla Katia, která pracuje v kadeřnictví Nuova Equipe.

Region Emilia-Romagna, pod který spadá jak město Boloňa, tak Castenaso má podle starosty zásoby vody pro zemědělskou půdu do konce června. Od července by se podle něj mohla situace drasticky zhoršit.

Hrozba nedostatku

Suchem nejvíce trpí právě města na severu Itálie. Nynější období je podle portálu AccuWeather označováno za jedno z nejhorších za posledních sedmdesát let. Ohrožuje nejdelší italskou řeku Pád, která je největší zásobárnou pitné sladké vody v zemi. Hladina této vodní tepny kvůli extrémním teplotám radikálně klesla.

Řeka je přitom klíčová zejména pro zemědělce v severní Itálii, kteří potřebují vodu, aby udrželi rostliny naživu. Produkují řadu plodin včetně rajčat, rýže, dýní nebo pšenice. Vysoušení toku může zasáhnout i vodní elektrárny, které nemusí být schopny vyrábět elektřinu. Až pětapadesát procent energie z vodních elektráren přitom pochází z Pádu nebo některého z jeho přítoků.

Stav řeky má však jedno pozitivum, ze kterého jsou nadšení někteří vědci. Díky nízké hladině se začínají objevovat archeologické nálezy, na které by jinak nenarazili. Příkladem je relikvie naposledy viděná v roce 1943 či loď ze druhé světové války.