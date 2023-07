Nejen koupání a dobré víno. Chorvatsko je také skutečným rájem pro milovníky rybaření. Se svými více než tisíci ostrovy a jasně modrými vodami láká rybáře z celého světa. Země je totiž domovem mnoha druhů ryb sladkovodních i mořských. Kromě v Česku obligátních kaprů tam nadšenci narazí na tuňáky, makrely, žraloky či kanice.

Tuňák obecný. | Foto: Deník/Petr Vaňous

Chorvatsko je nepřebernou studnicí ryb. Vždyť ve vodách Jadranu jich žije kolem 380 druhů. Pokud se ovšem na chorvatskou dovolenou chystáte vybaveni prutem a dalšími rybářskými proprietami, nezapomeňte, že i zde musíte mít rybářské povolení. V chorvatštině se nazývá ribolovna dozvola a dá se bez problémů sehnat ve většině turistických center, v přístavech a sportovních rybářských sdruženích. Pro vydání povolení k rybolovu je potřeba mít platný cestovní doklad.

Z dat chorvatského ministerstva zemědělství plyne, že jednodenní povolenka vyjde na 7,96, třídenní na 19,91 a týdenní na 39,82 eura. A právě na ministerských stránkách si ji můžete vyplnit online.

Když už si zařídíte vše potřebné, můžete vyrazit na lov. A třeba chytit i rekordní úlovky. Tak jako například ten, který před třemi lety vytáhli z vody český rybář Tomáš Krist a jeho slovenský kolega Peter Petrovič. Na místním jezeře ulovili kapra s váhou 45,5 kilogramu a stanovili nový rekord kapra v Chorvatsku.

Tuňák i malý žralok

Těžší váhy pak plují v moři. Například úlovky tuňáka obecného mohou dosáhnout délky přes tři metry a váhy až 700 kilogramů. Právě tuňáka si zde vysoce cení sportovní rybáři. Loví se na vláčenou za lodí na větší kusy ryb.

Ulovit lze také hladkouna obecného, tedy malého žraloka o váze přibližně 50 kilogramů. Chorvatské úlovky bývají poněkud menší a pohybují se kolem deseti kilogramů. Loví se na udici na kousky ryb nebo krabů, především však průmyslově do sítí.

Těžkým protivníkem je modroun tanečník, který dosahuje váhy až 24 kilogramů. Sportovně se loví na udici na vláčenou na kousky ryb nebo sépií. Vyhledává místa u pláží, ostrůvků a u ústí řek. Se svými až 25 kilogramy je dobrý k rybářskému zápolení i platýs největší. Má výborné maso. Loví se pomalým vláčením u dna. Žije do hloubky 50 metrů.

Mezi oblíbené ryby ve Středomoří patří také kanic hnědý. Dorůstá až do délky 1,5 metru. Zdržuje se celý život v jednom revíru s mnoha úkryty, děrami a rozsedlinami ve skalách. Vyskytuje se v hloubce od pěti do 200 metrů.

U skalnatého pobřeží žije kranas Dumerilův, který se loví ze břehu. Návnadou bývá rybí maso či sepie. Průměrná hmotnost lovených ryb je osm až deset kilogramů.

Oblíbenou rybou pro sportovní rybaření je pak makrela obecná, která se loví se na návnadu vláčenou z lodi na rybí nebo i umělou návnadu. Hmotnost až dva kilogramy.

Mezi vyhledávané ryby patří i cípal pyskatý, který dosahuje váhy až dvou kilogramů a jeho maso patří k velmi oblíbeným. Žije většinou těsně pod hladinou, nanejvýš do deseti metrů. Rád táhne v hejnech do zálivů a do brakických vod při ústí řek. Loví se na plavanou na umělé návnady.

Pokud se vydáte na noční lov, zkuste nalézt štikozubce obecného. Jeho hmotnost dosahuje až deseti kilogramů a právě v noci se pohybuje při hladině, kde jej můžete ulovit na umělé nástrahy.

