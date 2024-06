/REPORTÁŽ/ Rok se s rokem sešel a na přelomu května a června se dva reportéři Deníku, Petr Vaňous a Přemysl Spěvák, opět vydali automobilem do letní Mekky mnoha Čechů – Chorvatska. Vybaveni obligátními řízky, pivem v chladničce a konzervou tentokrát zamířili na známá i neznámá zákoutí Istrie. Pro svoji pouť si zvolili nejrychlejší možnou trasu zahrnující placené úseky v Rakousku a Slovinsku.

Anabáze začala už před svítáním v Hradci Králové, odkud reportér Petr Vaňous vyrazil před pátou hodinou ranní tak, aby za necelé tři hodiny nabral kolegu Přemysla Spěváka na Břeclavsku. „Snad se vyhneme všem kolonám,“ přál si na začátku cesty kolega z Moravy. Ale jak známo, kolony mohou přijít u velkoměst tak rychle a nečekaně jako aprílový deštík. Ostatně zamračená obloha a občasné přeháňky, které občas spíše připomínaly skotské střiky, posádku provázela prakticky po celé chorvatské dobrodružství.

Před překročením státní hranice bylo nutné zakoupit rakouskou dálniční známku, desetidenní stála v přepočtu 290 korun. Jižní sousedé nově zvedli i jednodenní variantu. Nejjednodušší je zakoupit známku v elektronické podobě na webu rakouské mýtné správy Asfinag.at. Obě zmíněné varianty lze zakoupit s okamžitou platností. Slovinská dálniční známka je dražší, sedmidenní za asi 410 korun. A pozor na lhůty a délku platnosti. Například jednodenní známka platí v daný kalendářní den a nikoli 24 hodin od zakoupení.

Cesta reportérů Deníku do Chorvatska vedla přes Rakousko a Slovinsko na Istrii.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Přesto se pro nejrychlejší jízdu nákup dálničních známek nebo mýtného do tunelů online vyplatí. „Vyhnete se díky tomu frontám na benzínkách před dálnicemi a u mýtných bran. Třeba v Chorvatsku to ale nejde. Proto pokud musíte například kvůli začátku pobytu cestovat v pátek v noci a během soboty, je třeba počítat se silným provozem a čekáním právě před mýtnicemi,“ upozornila reportéry před cestou Lenka Laus z cestovní kanceláře Travel Family.

Problémové úseky

Rakouská trasa vedla po dálnici A2. Zkušený řidič ví, že ve Vídni přes dopravní špičku může být cesta peklem. Město snů, jak se podle významného místního obyvatele, zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, Vídní přezdívá, však překvapila jednoduchým průjezdem.

Po cestě za deště navíc proměnlivé tabule snižovaly maximální povolenou rychlost. A pokutu v Rakousku opravdu platit nechcete. Omezení kvůli pracím bylo i v úseku před Štýrským Hradcem. Křeslo cvokaře naše posádka Škody Enyaq potřebovala jen u slovinské Lublaně, kde v koloně strávila přes půl hodiny.

I když je průjezd slovinsko-chorvatskou hranicí díky vstupu Chorvatska do schengenského prostoru rychlejší díky odpadnutí pasových kontrol, přesto se případnému zdržení někteří „šťastlivci“ nevyhnou. Na zdejších hranicích totiž policisté namátkově prohlížejí automobily kvůli převaděčům migrantů, hlídky jsou i na česko-rakouské hranici. Hraniční kontroly jsou ve směru z Chorvatska do Slovinska a ze Slovinska do Rakouska.

Istrie levně

Na Istrii jsme dorazili za dvanáct hodin, a to včetně dobíjení, protože jsme tentokrát jeli elektromobilem. První zdejší zastávkou byla takřka desetitisícová Poreč, jedno z nejnavštěvovanějších míst na poloostrově, jejíž Eufráziova bazilika je zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Mýtné nás při cestě sem vyšlo na 3,30 eura, v přepočtu tedy kolem 85 korun.

Další cíl na jihu Istrie nás zavedl dva tisíc let nazpět časem. Je jím totiž největší město istrijské župy Pula se slavným amfiteátrem zvaným Arena z dob císaře Claudia. Cestou z Poreče se lze vyhnout mýtnému volbou silnice o něco blíže pobřeží, přes vesnici Bale. Zhruba šedesátikilometrová trasa je jen o nějakých deset minut delší.

Za hodinu parkování v centru Puly (a později i na ostrově Lošinj) si provozovatelé počítali dvě eura, tedy zhruba padesát korun. Platba kreditkou byla bezproblémová, možností je ale i hotovost.

Z východního pobřeží Istrie jsme jeli dál na ostrov Cres, kterým se dá projet na ostrov delfínů Lošinj – to s sebou nese nalodění na trajekt společnosti Jadrolinija. Krátká jednosměrná plavba Brestova – Porozina vyšla pro osobní auto a dvě osoby na necelých třicet eur, tedy 750 korun.

Návrat zpět na pevninu se však nečekaně zkomplikoval a protáhl. Nestačilo přijet ani s půlhodinovým předstihem. Při pohledu na štrúdl aut bylo jasné, že se všechna na daný trajekt nevejdou. Znamenalo to počkat hodinu na další, poslední toho dne.

Ceny paliv a mýtného

Cesta zpět do Česka čtyřdenním křižováním Istrií vedla z Labinu přes Opatiji a hraniční přechod Rupa. Poplatky na mýtných branách vyšly dohromady na 5,50 eura, tedy necelých 150 korun. Úsek dálnice A8 před Opatijí silničáři opravují. Dohromady reportéři za celou dobu najeli přes 2 300 kilometrů.

A cena pohonných hmot na chorvatských benzinkách? Na začátku června na totemech nejčastěji svítila cenovka 1,38 eura u nafty a 1,49 eura za benzin. Při tankování je také dobré myslet na to, že paliva jsou dražší v Rakousku než v Česku. Reportéři Deníku však oproti loňsku pro cestu zvolili jízdu elektromobilem. Jaká je úspora touto zelenou dopravou a další zajímavé postřehy, se dozvíte v dalších dílech seriálu Chorvatského deníku.

