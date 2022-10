Když něco v průběhu jednání summitu neví on, Tomáš Pojar, šerpa českého premiéra Petra Fialy, tak už asi nikdo. „Všechno, co si tady řekneme je off record,“ říká Pojar. Pak s novináři velmi otevřeně a dopodrobna probírá, co brání zásadní dohodě států EU na společném řešení energetické krize.

Dohodli se, že se na plynu dohodnou. Víc neformální summit EU v Praze nevyřešil

Oficiálně je Tomáš Pojar náměstek ministra pro evropské záležitosti a poradce premiéra Petra Fialy. Ale všichni, kdo se zajímají o české předsednictví a Evropskou unii jako takovou, ví, že je především „šerpa“.

Šerpu má každá z evropských premiérů a prezidentů, kteří se účastní summitů Evropské rady. Jsou to lidé, kteří musí znát názory a postoje svého šéfa. A to do té míry, že jsou ho schopni při předjednávání dohod nebo zákulisním jednání, při němž se hledají možnosti kompromisů, zastoupit.

Tiskové středisko v Jízdárně Pražského hradu:

Dohody, které mezi sebou uzavřou „šerpové“ pak už jen prezidenti a premiéři schválí, nebo pouze lehce dotáhnou k úspěšnému závěru. Na druhou stranu, když hlavy států a vlád jednají mezi sebou, tak tam ani šerpové nemají vstup. Teprve dodatečně se od svých premiérů a prezidentů dovídají, jak to probíhalo a jak to celé dopadlo.

Šerpové a občas i jiní diplomaté mají za úkol i neformální komunikaci s novináří, kteří během summitů dlouhé hodiny čekají na výsledek. To je pak takový šerpa dar z nebes.