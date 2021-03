Další vzpomínkové akce se budou konat v on-line prostředí v následujícím týdnu.

Čaputová dnes novinářům řekla, že události z posledních měsíců potvrzují, že podezření, o kterých psal Kuciak, byla pravdivá. Věří, že v nejbližších měsících se Slovensko dočká odsouzení objednavatelů vraždy, což považuje za důležité pro nastolení spravedlnosti na Slovensku. Nakonec vyzvala všechny, aby si večer připomněli smrt obou mladých lidí minutou ticha.

Ján Kuciak and his fiancée Martina Kušnírová were killed 3 years ago.



The safety and protection of journalists is a priority for the Commission #EUdemocracy and it should be so for every Member State so that journalists can investigate without fear. #AllForJan #AllForMartina pic.twitter.com/rXI1Tzhz34