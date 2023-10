Osm let vládnoucí strana Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczynského je před nedělními polskými volbami favoritem. Vládu ale nakonec možná sestaví současná opozice v čele s Občanskou platformou Donalda Tuska. Ta může vyhrát s tématem dodržování liberálních svobod v zemi. Bývalý velvyslanec v Polsku Jan Sechter říká, že ekonomicky sousední stát Česko mohutně dohání.

Vy jste teď v Gdaňsku na severu Polska. Je na tamní atmosféře cítit, že v neděli jsou parlamentní volby a že jsou po osmi letech vlády Práva a spravedlnosti (PiS) velmi zásadní?

Pod vedením PiS se dvakrát podařilo sestavit vládu. Strana má za sebou osm let u moci. Bilance je velice úspěšná. Ale přesto se proti ní zformovala opozice, která má mnoho důvodů, aby se jí podařilo přesvědčit Poláky o nutnosti změny. Protože se Polsku v posledních osmi letech dařilo, souboj bude o tom, jestli lidé chtějí změnu k ještě lepšímu, nebo jestli jsou spokojeni s tím, co země dokázala doposud.

Podle vás tedy těch osm let bylo pro Polsko opravdu úspěšných?

Z hlediska hospodářství a všech měřitelných dat se Polsku daří. Daří se zvyšovat i životní úroveň. Není to tak, že by se v Polsku budovaly jen velké projekty a obyvatelstvo by z toho nemělo prospěch. Jinak by vládní strana PiS neměla tolik procent, kolik podle průzkumů má. Jde o výrazný náskok před Občanskou platformou, která je nejsilnější z opozičních stran.

A může vůbec za těchto podmínek Kaczynského strana prohrát?

V těchto volbách půjde o složení koalic a o to, jestli náhodou takzvaný opoziční slepenec PiS nepřečíslí.

V Česku se v poslední době z některých stran ozývá, že Polsko dohání Českou republiku, nebo že nás dokonce předhání. Je to pravda?

Já nyní působím v hospodářské komoře. My se s Polskem skutečně musíme srovnávat. Z hlediska úspěšnosti výstavby infrastruktury i fungování státu, jak na centrální, tak na lokální a regionální úrovni. Je to dnes a denně vidět na tom, jak Polsko získává další a další zahraniční investory. Jak jsme o to u nás přestali usilovat a dnes se potácíme na hranici technické recese podobně jako Německo. Polsko si jde svou cestou a je v tomto směru úspěšnější. To říkám z pohledu hospodářské komory, z pohledu podmínek pro investování a byznys. Je to ale jen jedna oblast života.

Jan Sechter (vpravo), bývalý český velvyslanec v Polsku a Rakousku.Zdroj: se svolením Jana Sechtera

Nejsou například sociální nůžky mezi bohatými a chudými v Polsku výrazně rozevřenější než v Česku?

Nůžky v Polsku byly rozevřené vždycky. Dnes je to ale spíš jako eskalátor, který stoupá nahoru. Polsko zvyšuje životní úroveň jako celek. Ty sociální rozdíly, na které v Česku nejsme zvyklí, tam však samozřejmě jsou.

A také je to přece země, odkud miliony lidí odešly za prací do zahraničí. Je migrace tématem současné volební kampaně?

Ano, je. Do Polska se desítky tisíc lidí ze Západu vrátily, mnohdy se zkušeností levných námezdních pracovníků. Odcházeli v době, kdy v zemi byla vysoká nezaměstnanost. To už teď ale není problém. Úspěch je vidět i na tom, že polský pracovní trh dnes nabízí příležitosti vzdělaným mladým lidem, kteří mají šanci být díky svému vzdělání úspěšnější, než by byli na Západě. Mají šanci konkurovat kvalitou, nejen tím, že jsou levnou pracovní silou.

Opozice ale přesto líčí těch minulých osm let jako spálenou zemi. Takovou, které má velké problémy s fungováním právního státu. Jsou tady spory s Evropskou komisí, Polsku byl pozastaven Plán obnovy za v přepočtu bilion korun. Jsou tato témata pro většinu Poláků klíčová, nebo to, že možná zvolí opozici, bude hlavně výsledkem únavy z osmi let vládnutí PiS?

Právo a spravedlnost má ve svém názvu něco, co trefilo náladu lidí v době, kdy strana vznikala, i později, když jí stoupala popularita a kdy se voliči identifikovali nejen s názvem, ale i s programem. Vymahatelnost práva v Polsku a soudnictví byly v tragickém stavu. Dnes se ale pro lidi, kteří chtějí volit opozici, zdá PiS být naopak překážkou pro naplňování liberálních práv a svobod, práv menšin. Okolo toho se kampaň točila. Lídr opozice Donald Tusk dokázal před nedávnem svolat na demonstraci do Varšavy statisíce lidí. Míra svobod a jejich uplatňování v praxi je zjevně velkým tématem těchto voleb. To je pravda. Ale stejně tak jsou v Polsku velkým tématem migrace a bezpečnostní otázky. A v této oblasti bylo vládnutí Práva a spravedlnosti úspěšné.

