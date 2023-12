Na Karla Schwarzenberga, který zemřel letos 12. listopadu v pětaosmdesáti letech, vzpomínají také lidé v celém Rakousku. V sobotu v pravé poledne odslouží za knížete kardinál Christoph Schönborn vzpomínkovou mši ve vídeňské katedrále svatého Štěpána (Stephansdom).

Karel Schwarzenberg | Foto: Profimedia

Osobnost, která spojovala Čechy a Rakušany. Národy, které byly různými peripetiemi osudů mnohdy znesvářené. Tak na zesnulého českého politika Karla Schwarzenberga vzpomínají a hovoří o něm lidé v Rakousku, kde strávil podstatnou část svého pětaosmdesátiletého života.

16. prosince za něj odslouží vzpomínkovou mši kardinál Christoph Schönborn ve vídeňské katedrále svatého Štěpána. Rekviem tam povede v pravé poledne. Podle rakouské tiskové agentury APA by se mše měli zúčastnit významní politici i diplomaté. „Karel Schwarzenberg byl velkým Evropanem a politikem s pevnými křesťanskými hodnotami,“ ocenil Schönborn.

Fürst, tedy kníže, jak mu taktéž Rakušané (navzdory přes sto let starému zákazu šlechtických titulů v zemi) přezdívají, zemřel v jedné z vídeňských nemocnic letos 12. listopadu. „Měl jsem ho rád, byla to velká a nepřehlédnutelná osobnost. Opravdový politik a státník. Takový, od jakého by se všichni ostatní mohli učit,“ řekl o Schwarzenbergovi Peter Neumann žijící ve Štýrsku.

Zdroj: DeníkPrávě lidé ve Štýrsku, a konkrétně v Murau, kde Karel deset let trvale žil, a kde rodina Schwarzenbergů vlastní zámek a v regionu spravuje na osmnáct tisíc hektarů lesů, na bývalého českého ministra zahraničí a horkého kandidáta do prezidentského křesla vzpomínají nejvíce. I oni se zemřelou hlavou šlechtického rodu rozloučí. A to 9. ledna v místním kostele, kde se bude vzpomínková mše konat v pět hodin odpoledne.

Na znamení smutku ostatně nad zámkem Murau ihned po Schwarzenbergově smrti zavlála na půl žerdi modrobílá vlajka. Za normálních okolností znamení, že je dědic rodu ve městě. Místní noviny psaly o tom, že Karel nebyl jen čestným občanem města, ale především člověkem, kterého měli tamější hluboko ve svých srdcích. Především ti starší pak prý přidávali svoje zážitky s ním i osobní vzpomínky na něj.

„Nepochybně měl velmi silné pouto k Murau, všude v regionu si ho vážili, byl věrným a spolehlivým návštěvníkem našeho města,“ vzpomínal pro Kronen Zeitung starosta města Murau Thomas Kalcher.

Dodal, že si Fürst vždy rád poseděl a s chutí diskutoval s lidmi u piva v jednom z místních gasthausů. Především pak pravidelně každý rok 15. srpna o tradičním Samsonově průvodu, kam vždy rád zavítal.

Chybět bude Rakousku i Česku

Jako o významné osobnosti, která bude oběma zemím chybět, zavzpomínal pro tentýž deník na Schwarzenberga také štýrský hejtman Christopher Drexler.

„Pro to, co udělal, za jeho zásluhy o Českou republiku, o Rakousko, a především Štýrsko a region kolem Murau, si zaslouží kníže můj obrovský dík a velký respekt,“ řekl.

Rakušané ocenili především to, jak se Fürst stavěl za lidská práva a spravedlnost. Tamní média vyzdvihovala jeho vliv na nejen českou a rakouskou, ale i evropskou politiku a dějiny. Hovořila o něm jako o uznávaném šlechtici a nejoblíbenějším českém politikovi. Připomněla také, že sehrál významnou roli v rakouské politice. A to například při reformě Rakouské lidové strany (ÖVP) před volbami do Národní rady v roce 1966.

Rakouské noviny opakovaně zmiňovaly i Schwarzenbergovu oblíbenou a milou odpověď na otázku, zda je Tscheche, nebo Österreicher. „Böhme,“ říkával prý.

Dokument Můj otec, kníže mimochodem zahajoval loni i mezinárodní filmový festival ve Freistadtu. Představení intimního portrétu o vztahu mezi otcem a dcerou, který natočila Lila Schwarzenberg, se tehdy účastnil ještě i Karel Schwarzenberg.