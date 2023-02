Luxus v Benátkách: Pět nejlepších hotelů nabízí přepych i umění

V karnevalovém období se před několika stovkami let stíraly sociální hranice a také padaly zábrany. Dokonce do té míry, že se z Benátek stávala jakási obdoba současného města hříchu Las Vegas.

Zabijačka na náměstí

Kam přesně až sahá historie benátské tradice nošení masek a karnevalového veselí, se dosud nezjistilo. Někteří historici tvrdí, že vznikla už ve starověku, důkazy pro to ovšem neexistují. Dochované prameny každopádně potvrzují, že Benátčané oslavují v maskách už skoro tisíc let. „Termín karneval se poprvé objevuje v roce 1094 v době vlády dóžete Vitela Faliera a vyhlášení skutečných benátských městských oslav zvaných karneval lze datovat do roku 1296,“ uvedl při tiskové konferenci, přibližující letošní ročník karnevalu, benátský radní pro ochranu tradic Giovanni Giusto.

Pro tehdejší vládce Benátské republiky byl karneval skvělou politickou příležitostí, jak udusit případnou nespokojenost obyvatelstva se sociálními poměry. „Karneval poskytoval lidem zejména z nižších vrstev příležitost zabavit se. Karnevalové masky zajišťovaly úplnou anonymitu, stíraly se sociální rozdíly a obyvatelé si tak někdy mohli dělat legraci z vedení státu a aristokracie, aniž by se museli obávat trestu. Tato velkorysost vyvažovala nespokojenost bující ve společnosti, kde byly jinak nastavené velmi přísné zásady morálky a veřejného pořádku,“ zmiňuje server Veneto Inside.

Jednou z typických benátských karnevalových masek je Bauta. Nosili ji typicky muži, doplňovali třírohým kloboukem a pláštěm.

Nejznámější příběh o počátku karnevalu je ovšem spojený s válkou. V roce 1162 Benátská republika v bitvě porazila městský stát Aquileia. „Jeho vládce Ulrich II. skončil i se svými dvanácti vazaly v benátském vězení. Propuštěn byl po dohodě za splnění určitých podmínek. Jednou z nich bylo, že musel každoročně složit Benátkám úctu. Mimo jiné musel v den výročí své porážky dodat do Benátek býka a dvanáct prasat, která pak byla zabita na náměstí svatého Marka před zraky Benátčanů k připomínce slavného vítězství,“ zmiňuje server Italy Mask.

Divoké oslavy po vítězství, které se pak odehrávaly každý rok, také spadaly do období před půstem, a přispěly k vytvoření tradice benátského karnevalového reje.

Maskovaní vrazi a náruživé jeptišky

Před stovkami let veselí v maskách v Benátkách trvalo mnohem déle, než jen pár dní jako nyní. „Karnevalové oslavy vypukly 26. prosince a konaly se do Popeleční středy. Někdy oslavy začínaly ještě dříve, už v první říjnové dny,“ podotýká server Veneto Inside. To znamená, že v určitých letech nosili Benátčané masky a veselili se celého půl roku.

Vzhledem k tomu, že masky nositelům zajišťovaly úplnou anonymitu a zjednodušeně řečeno se tak mohl chudák veselit vedle boháče, v době karnevalového období se stíraly sociální rozdíly a bouraly běžné společenské překážky.

Tato anonymita ale časem začala přinášet různé problémy - někdy úsměvné, jindy docela vážné. Co všechno se v "zamaskovaných" Benátkách dělo, dokládají některé vyhlášené zákony. Ve zkratce se dá říct, že v Benátské republice tehdy bujely neřesti všeho druhu.

Tím největším problémem byly vraždy a krádeže. Karnevalové období totiž samozřejmě využívaly různé kriminální živly. „Po západu Slunce, pod rouškou tmy, se Benátský karneval proměnil v něco mnohem zlověstnějšího. Záhadní útočníci bez obav páchali nejrůznější zločiny s jistotou, že je díky masce nikdo neodhalí. Od roku 1339 tak platil zákon zakazující nošení masek a kostýmů v noci,“ píše server Veneto Inside.

Zločinci také v bohatých kostýmech snadno skryli různé zbraně, a do pár desítek let tak přibyl zakáz ozbrojování se a nošení ostrých předmětů v době karnevalu. Lidem, kteří nařízení porušili, hrozily vysoké pokuty, veřejná potupa a někdy dokonce vykázání z Benátek.

Výjev z benátského karnevalu z osmnáctého století. Tehdy už si jej užívali nejen domácí, ale také aristokracie z celé Evropy, která do Benátek přijížděla za nespoutanou zábavou a hazardem.

Už trochu úsměvnějším problémem byly různé milenecké vztahy. Smilstvo se nevyhýbalo dokonce ani klášterům. Tam maskovaní muži vstupovali nejen proto, aby kradli, ale i na tajné noční návštěvy jeptišek. Skvěle jim k tomu posloužily ženské masky a šaty. „Od patnáctého století proto platil i v době karnevalu zákaz vstupovat na svatá místa v maskách,“ píše server Veneto Inside.

Karnevalové období se samozřejmě vždy pojilo s různými večírky a bály, na kterých alkohol tekl proudem. V osmnáctém století už na tyto akce proudili nejen domácí, ale v touze po nespoutané zábavě také aristokracie z celé Evropy. „Benátky se stávaly centrem hazardních her, něco jako dobové Las Vegas. Tanec a hudba pokračovaly téměř nonstop. Právě toto období je spojeno s příběhem slavného benátského milovníka a dobrodruha Giacoma Casanovy,“ upozorňuje server Italy Mask.

Někteří lidé byli schopni v období karnevalu prohrát celé jmění. Mnohým to ale ani příliš nevadilo, neboť se opět spoléhali na anonymitu, kterou jim poskytovaly masky. A tak i zde musela zasáhnout ruka zákona. „V osmnáctém století začal platit zákaz vstupu do kasin v maskách a karnevalových kostýmech kvůli četným incidentům, kdy maskovaní hráči unikali svým věřitelům,“ píše server Veneto Inside.

Obava ze špionáže

Konec původních benátských karnevalů nastal v osmnáctém století, společně se zánikem Benátské republiky. Vše odstartovala napoleonská tažení Evropou. Benátky už tehdy rozhodně nebyly silnou evropskou mocností, jako před lety, a Napoleon je tak dobyl relativně snadno. První zákaz masek vzešel právě od Francouzů. Ti se obávali špionáže, či různých sabotáží, a tak maskované veselí pro jistotu zakázali, aby nikdo nemohl skrývat svou identitu.

Když pak Napoleon uzavřel dohodu s tehdejším císařem Svaté říše římské Ferdinandem II. a město Benátky připadlo habsburské říši, zákaz maskování a karnevalů pokračoval - ze stejného důvodu. „Ani ne tak pro zastavení morálního úpadku spojeného s karnevalem, ale především z obavy, že pod maskami a lidovou zábavou by se mohla skrývat příležitost k rozvratu nového politického řádu, karneval zakázali nejdříve Francouzi a ve stejném duchu pokračovali i Rakušané,“ potvrzuje server Vivo Venetia.

Pokud se od té doby jakékoliv maskované veselí dělo, tak za zavřenými dveřmi a v soukromých společnostech, rozhodně nešlo o lidovou oslavu jako dříve.

Období bez karnevalů pokračovalo i po první světové válce. S nelibostí se na masky dívalo v období tehdejší fašistické diktatury. I tento režim se obával různých sabotáží a navíc chtěl mít svoje odpůrce neustále pod dohledem, což v součtu znamenalo, že jakékoliv maskování a anonymita nepřipadaly v úvahu. „Ve třictých letech fašistická vláda zakázala nošení masek,“ dodává server Italy Mask.

Znovuzrození benátského karnevalu nastalo až v roce 1979. Tehdy se zvažovaly nové způsoby, jak přilákat do Benátek turisty a oživit místní kulturu a přímo se nabízelo obnovení dříve velmi populární tradice. Zbytek už je známý příběh. Benátský karneval je v současnosti jednou z nejvyhledávanějších pravidelných akcí v Evropě a sjíždí se na něj turisté z celého světa. Někdy je to až na škodu turisty přeplněného města, neboť se v karnevalových dnech v ulicích Benátek nedá ani pohnout, řádí zde kapsáři a staré budovy a mosty pod náporem někdy i tří milionů návštěvníků velmi trpí.

Zrušení karnevalu i přesto už naštěstí nehrozí. Jedinou výjimkou byla v letech 2020, 2021 a částečně v roce 2022 koronavirová pandemie.

Hlavní lákadla Benátského karnevalu 2023



Karneval se tradičně koná těsně před popeleční středou. První karnevalové akce letos začínají 4. února, hlavní část karnevalu se pak odehraje od čtvrtka 16. do úterý 21. února. Venkovní akce jsou většinou přístupné zdarma a konají se na veřejných místech v celých Benátkách. V době karnevalu se rovněž koná množství plesů či jiných událostí v historických budovách, ty jsou ale pouze na vstupenky, přičemž ceny některých se pohybují v řádu tisíců korun.

Karneval má každoročně jiné téma, letos jsou to symboly - například znamení zvěrokruhu, ale také základní elementy oheň, země, vzduch a voda.

Podrobný program karnevalu nikdy není znám ve velkém předstihu. Zatím největšími letošními lákadly jsou:

- Slavnostní zahájení v podobě nočního vodního průvodu (Festa Venezia sull´Aqua) - Grand Canal, sobota 4. února od 20.00

- Lodní průvod zhruba stovky vyzdobených lodí vezoucích masky - Grand Canal, neděle 5. února, od 11.00

- Průvod Marii - dvanáct dívek oblečených do historických kostýmů projede na gondolách po Grand Canalu, následně vystoupí na náměstí sv. Marka, sobota 11. února od 15.00

- Představení a vizuální show na vodě Original Signs - komplex Arsenál, pátek 10. února, sobota 11. února, neděle 12. února, od čtvrtka 16. února do úterý 21. února, vždy v půl sedmé a devět hodin večer (nutno koupit vstupenky)

- Pouliční umělecká show - různá místa po městě, první dva únorové víkendy a následně od čtvrtka 16. února do úterý 21. února

Zatím s otazníkem je letos jedna z tradičně nejočekávanějších událostí. Oficiální webové stránky Benátského karnevalu zatím neinformují o konání Letu anděla (Volo dell´Angelo) a Letu orla (Volo dell´Aquila), kdy se artisté spouští po laně nad náměstím svatého Marka z tamní 99 metrů vysoké zvonice.

Tradiční masky Benátského karnevalu

Přestože je škála masek, které lidé potkají v ulicích Benátek v době karnevalu opravdu pestrá, existuje několik základních typů. Ty vycházejí z historie oblíbené události a u benátských kanálů je tak lidé vídali už před stovkami let. K maskám na tváři jsou samozřejmě doladěné celé kostýmy. Ty, které lze obdivovat v Benátkách v současnosti, vycházejí z módy osmnáctého století, tedy z doby, kdy se karneval konal naposledy před dvě století trvajícím zákazem.

Bauta (Bautta)

Maska pokrývá celý obličej, nosí ji muži. Má čtvercový tvar se špičatou bradou vytvarovanou vzhůru od obličeje tak, aby mohl nositel jíst a pít, aniž by si musel masku sundat. Nositelé masky k ní obvykle oblékají třirohý klobouk a černý plášť. V jistých obdobích bylo nošení této masky pro benátské muže dokonce povinností - museli ji na sobě mít při politických rozhodováních, aby hlasovali opravdu anonymně. V době karnevalu právě tuto masku nosil i samotný dóže, tedy vládce Benátek.

Jednou z typických benátských karnevalových masek je Bauta. Nosili ji typicky muži, doplňovali třírohým kloboukem a černým pláštěm.

Kolombína (Colombina)

Maska zakrývá horní polovinu obličeje, nosí ji ženy. Bývá bohatě zdobena zlatem a stříbrem, k hlavě se přivazuje zavázáním stuhy. Zjednodušeně ji lze popsat jako škrabošku. Vychází z tradic italského divadla - Commedia dell'Arte.

V době karnevalu v Benátkách lidé v ulicích a na náměstí svatého Marka potkají krásné masky. Pod nimi se skrývají nejen Benátčané, ale také umělci z celého světa.

Harlekýn (Arlecchino)

Jde o černou masku s plochým opičím nosem, nosí ji muži. Představuje otroka či divocha. Vyrábí se ze dřeva či kůže. I ona vychází z tradic italského divadla.

Jednou z typických benátských karnevalových masek je Harlekýn. Jde o svraštěnou tmavou tvář, připomínat má divocha.

Pantalone, Zanni

Maska Pantalone pokrývá horní polovinu obličeje. Představuje smutného staříka s dlouhým nosem a šikmýma očima. Velmi podobná je maska Zanni s dlouhým nosem, která rovněž pokrývá horní polovinu obličeje.

Jedna z typických benátských karnevalových masek, tato se nazývá Zanni.

Morový doktor

Maska pokrývá celý obličej, nosí ji muži. Je charakteristická kulatými otvory pro oči, a zejména pak dlouhým zobákem. Tvar masky je odvozen od skutečných masek, které nosili benátští lékaři v době morových ran - v zobáku měli bylinky pro dezinfekci zápachu a ochranu před nákazou. Nositelé masku doplňují černým pláštěm, někdy kulatými brýlemi.

Jednou z typických benátských karnevalových masek je Morový doktor. Maska se vyznačuje kulatými otvory na oči a dlouhým nosem, a inspirovaly ji skutečné ochranné masky, které nosili benátští lékaři v době morových epidemií.

Moretta

Kulatá maska pokrývá celý obličej, nosí ji ženy. Má velké otvory pro oči, ale jinak není zdobená. Typicky bývá černé barvy. Zároveň její nositelky nemají na masce otvor pro rty, takže maska nemůže mluvit, je němá. V dějinách ji rády nosily aristokratky, které do Benátek přijely z ciziny pouze kvůli karnevalu a neovládaly italštinu. Díky této masce nemusely mluvit a ztrapňovat se špatnými jazykovými dovednostmi.

Jednou z typických benátských karnevalových masek je Moretta. Nosily ji ženy. Není nijak zdobená, a nemá ústa, takže je její nositel němý.

Volto (Larva)

Bílá maska pokrývá celý obličej. Muži si k ní oblékali plášť a třírohý klobouk, ženy pak klobouk, a hlavu a krk si obtočily ozdobným načechraným šátkem. V současnosti ji lze v ulicích Benátek v době karnevalu vidět vůbec nejvíce, a nyní se k ní mnohdy nosí zdobné pestrobarevné pokrývky hlavy.

V době karnevalu v Benátkách lidé v tamních ulicích a na náměstí svatého Marka potkají krásné masky. Skrývají se pod nimi nejen Benátčané, ale také umělci z celého světa.