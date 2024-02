Rozlehlý poloostrov v severozápadním cípu země je podle českého zastoupení Chorvatského turistického sdružení romantickou perlou Jadranu a jednou z turisticky nejrozvinutějších oblastí. „Istrie se stala i rájem kempařů,“ uvádí. Míst pro karavany jsou tam stovky.

Podle cestovek u Čechů mířících do Chorvatska bývá největší zájem také o pobyty a zájezdy na Istrii. Možná i pro blízkou dostupnost regionu. „Letoviska jako Poreč, Umag, Rabac nebo Rovinj jsou nejžádanější,“ vyjmenoval za České kormidlo Aleš Kotek.

Deník vytipoval méně známé ostrovy v Chorvatsku, které rozhodně stojí za návštěvu:

Co chorvatský ostrov, to unikát. Do těchto míst se rozhodně zamilujete