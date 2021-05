Rok 1938. Na dveře německého židovského životnostníka klepou příslušníci nacistických jednotek SA. Muž ví, že musí co nejrychleji utéct a vydává se na klikatou cestu za svobodou. Takový příběh nabízí román Cestující.

Spisovatel Ulrich Alexander Boschwitz knihu o perzekuci německých Židů napsal již na konci třicátých let minulého století. Po více než osmdesát let ale byla prakticky neznámá. Nyní opanuje první příčky seznamu bestsellerů ve Spojeném království. Kniha vyšla již ve více než dvaceti překladech.

Životní příběh autora knihy Ulricha Alexandra Boschwitze se v mnohém přiblížil dění, jenž prožívá hlavní postava románu. Boschwitz s matkou emigrovali z nacistiského Německa v roce 1935 poté, co vstoupila v platnost série antisemitských zákonů. Prošli několik zemí. Krátce před vypuknutím druhé světové války se dostali do Velké Británie. „Jako příslušníci nepřátelského národa ale byli zatčení a Boschwitz byl na dva roky poslán do internačního tábora v Austrálii," píše BBC.

Po dvou letech z něj měl být tehdy sedmadvacetiletý muž propuštěn. Svobody se už ale nedožil. „Loď, na které se plavil zpět do Anglie, potopilo německé torpédo," uvádí BBC.

Děsivý vzorec s uprchlíky

Knihu Cestující Boschwitz dopsal pouhých pár týdnů po nechvalně známé Křišťálové noci, protižidovském pogromu v nacistickém Německu. V letech 1939 a 1940 dokonce v malém nákladu vyšla ve Spojených státech amerických a Velké Británii. Výrazněji se ale neprosadila a brzy upadla v zapomnění.

To se změnilo před krátkým časem. „Boschwitzova neteř si přečetla rozhovor s německým editorem Petrem Grafem, ve kterém vyprávěl o jiné knize, kterou po letech objevil a vydal. Kontaktovala ho a zmínila mu příběh svého strýce a jeho románu," uvádí BBC. Strojový přepis díla se nacházel v jednom z frankfurtských archivů.

Graf dle svých slov okamžitě pochopil, že má před sebou dílo s velkým potenciálem. Do roka jej vydal v Německu. Netrvalo dlouho, a začalo se překládat i do dalších jazyků. V češtině vyšlo před více než rokem. Aktuálně největší úspěchy sklízí ve Velké Británii, kde se právě zařadilo do žebříčku deseti nejprodávanějších knih.

Podle Grafa má i po osmdesáti letech kniha čtenářům co nabídnout. Silná je prý zejména v pasážích, kde se mluví o bezcílném putování německých Židů po Evropě. V Německu na konci třicátých let pro ně nebylo bezpečno, jiné země je ale přijímaly jen s malou ochotou. „Když se podíváme na současnou uprchlickou krizi, zjistíme, že ochota pomáhat uprchlíkům je malá. A čím více jich je, tím méně lidí nabídne pomoc. Tento děsivý vzorec se táhne celými dějinami," popsal hlavní poselství knihy Graf.

Knihu kladně hodnotí i recenzenti známých britských listů. „O druhé světové válce vyšlo v posledních letech množství skvělých románů. Cestující může být nejlepším z nich," okomentoval třeba David Mills ze Sunday Times.