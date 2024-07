close info Zdroj: Deník zoom_in Co se děje v Německu. Podle autoklubu ADAC bude následující víkend nejvytíženějším v průběhu celého roku. Kromě Bavorska, kde žije přibližně 12,5 milionu obyvatel, začínají letní šestitýdenní prázdniny také v sousedním jedenáctimilionovém Bádensku-Württembersku. Najednou tak prázdniny začnou spolkovým zemím, ve kterých žije více než dvakrát tolik lidí co v Česku. „Druhá vlna cestování se valí z Berlína, Braniborska, Hamburku, Šlesvicka-Holštýnska a Meklenburska-Předního Pomořanska,“ varuje před dalšími miliony lidí na cestě ADAC.

Turisty z Česka tak mohou nepříjemné a velmi dlouhé kolony zastihnout v mnoha směrech. Jak při cestě na dovolenou k Baltu, kde jsou oblíbená nejen polská, ale i německá letoviska například na Rujáně nebo na Usedomu. Extrémní dopravní zatížení bude komplikovat i cestu do Francie, Švýcarska nebo některých částí Itálie. „Když je pěkné počasí, jednodenní výletníci nebo ti, kteří se rozhodují na poslední chvíli, pravděpodobně způsobí četné dopravní zácpy. Riziko dopravních zácp je proto vysoké také na příjezdových cestách do hor, na pobřeží a do jezerní krajiny,“ přibližuje německý autoklub.

Ten zároveň vytipoval místa, která budou i podle zkušeností z minulých let výrazně přetížená. Platí to především pro okolí velkých měst, jako je Hamburk a Mnichov, dále pak pro dálnice k Severnímu a Baltskému moři, jako je třeba dálnice z Kolína do Lübecku, z Berlína do Hamburku nebo z Hamburku do Flensburku. S komplikacemi musí počítat řidiči také v okolí Berlína a na dálnici mezi německým hlavním městem a Mnichovem.

„Neděle bude pravděpodobně stejně přetížená jako sobota. Proto: Pokud nechcete trčet v neustálých dopravních zácpách, měli byste přemýšlet o náhradním termínu cesty během týdne, například úterý až čtvrtek. To platí i pro zpáteční cestu,“ přidává doporučení ADAC.