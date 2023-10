Zdraží se po volbách v Polsku benzin a nafta? Češi vyrazili tankovat i nakupovat

Kolony dlouhé několik kilometrů z Náchoda do Kudowy-Zdrój. Češi vyrazili v sobotu 14. října dopoledne do Polska za nákupy a pro benzin. Dali na včerejší slova ekonoma? Ten upozornil, že by se obyvatelé příhraničí měli předzásobit pohonnými hmotami, jelikož po víkendu, kdy se u severních sousedů konají parlamentní volby, hrozí jejich skokové zdražení. Byla však sobotní cesta za benzinem a naftou úspěšná? V pátek večer byla totiž většina čerpacích stanic v Kudowě na suchu.

Kolona do Polska před hraničním přechodem v Náchodě - Bělovsi v sobotu 14. října dopoledne. | Video: Libor Hell