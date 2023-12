/ANALÝZA/ Osm let Práva a spravedlnosti, jehož vládnutí znamenalo největší zkoušku pro polskou demokracii po roce 1990, v pondělí skončilo. Více proevropské, více prozápadní a opět plně demokratické Polsko bude vzpruhou i pro Česko a v mnohém může Praze významně pomoci.

Příjezd státníků na první jednání širšího formátu evropských zemí, Evropského politického společenství, 6. října 2022, Pražský hrad, Praha. Polský premiér Mateusz Morawiecki | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Proč vláda Práva a spravedlnosti skončila až včera, a ne hned po říjnových volbách?

Prezident Andrzej Duda využil svoji pravomoc a pověřil sestavením vítěze voleb z 15. října, kterým bylo jeho mateřské Právo a spravedlnost (PiS). Odpovídalo to ústavní tradici, byť to, že vítězná strana je bez šance získat důvěru pro svoji novou vládu v parlamentu, bylo jasné hned po oznámení výsledků. Duda využil maxima časových možností, které mu polská ústava dala, ale své pravomoci nepřekročil. Staronový premiér Mateusz Morawiecki pak také zcela vyplnil čas, jenž mu ústava poskytla. Až v pondělí, v poslední možný den, požádal Sejm o důvěru, kterou podle očekávání nezískal.

Může se lídr opozice Donald Tusk stát premiérem, přestože s tím prezident Duda nebude souhlasit?

To je zásadní odlišnost polského politického systému od českého, kde o premiérovi rozhoduje výlučně prezident. V Polsku má prezident pouze jednu možnost, pak přichází na řadu dolní komora parlamentu Sejm. V ní má dosavadní opozice většinu a je dohodnuta na osobě Donalda Tuska jako novém premiérovi. Tusk se proto stane po hlasování parlamentu novým polským premiérem. Prezident Duda nemá ústavní možnost tomu zabránit.

Nová vláda dosavadního polského premiéra Mateusze Morawieckého nezískala důvěru Sejmu:

Nová vláda Morawieckého nezískala důvěru v Sejmu, premiérem by mohl být Tusk

Co znamená změna vlády v Polsku pro Česko, českou vládu a pro střední Evropu?

Je to dobrá zpráva. V největší zemi střední Evropy bude obnovena plná demokracie a skončí hádky Varšavy s Bruselem. Polsko se stane klíčovým hráčem v Evropě a bude moci plně využít svoji sílu a obnovit spojenectví s Francií a Německem, které bylo v posledních osmi letech zmrazeno. Polsko může očekávat až bilion korun z plánu obnovy EU, což ještě urychlí výstavbu dálnic a další infrastruktury. To pomůže i českým krajům u hranic s Polskem. Jediný problém má se změnou ODS, která v PiS ztrácí vlivného spojence. A musí se zamyslet nad svým euroskeptickým směřováním, které s koncem PiS přestává dávat smysl.

Omezí nová polská vláda v čele s Donaldem Tuskem pomoc Ukrajině?

V žádném případě. Pomoc Ukrajině byla jednou z mála věcí, na kterých se PiS i opozice v čele s Tuskem shodly. Naopak lze očekávat ještě jednoznačnější podporu, hlavně pokud jde o vstupní rozhovory Ukrajiny a podporu Kyjeva ze strany Evropské unie a NATO vůbec.