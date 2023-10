Současnou uprchlickou krizi ve střední Evropě vyvolalo Maďarsko. Neplní povinnosti hraniční země schengenského prostoru. Paradoxně je společně s Polskem proti migrační reformě, která by zemím na okraji Schengenu měla pomoci situaci lépe zvládat. Proč se tak děje? Přinášíme odpovědi na důležité otázky.

Česká policie zahájila kontroly na česko-slovenské hranici kvůli vysokému počtu uprchlíků, kteří přes ČR přecházejí do Německa a Rakouska, 29. září 2022, Mosty u Jablunkova. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Všechny sousední země Slovenska uzavřely zelenou hranici s tímto státem. Proč je neuzavřelo i Maďarsko?

Původcem této nejnovější kapitoly migrační krize je právě Maďarsko. Nestráží dostatečně své hranice, které jsou hranicemi schengenského prostoru, a neregistruje uprchlíky, kteří se do Maďarska dostanou. Dokonce odmítá i zpětné přejímání těch, kteří z Maďarska přejdou na Slovensko. Bratislava i kvůli maďarské menšině na jihu Slovenska váhala. A to zvláště před volbami do parlamentu, které se konaly minulý týden. Omezené kontroly na hranici s Maďarskem slovenská vláda zavedla, až když bylo pozdě. Až když na nátlak Německa zavřely zelenou hranici se Slovenskem Polsko, Rakousko i Česko.

Dá se současná situace srovnat s obří migrační krizí v letech 2015 a 2016?

Nedá. Problémem je, že vedle zvýšených počtů běženců z Afriky a Středního východu se musí EU postarat o několik milionů válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ti se mohou v Unii usadit kdekoli. A protože Polsko a Česko zhoršily podmínky pro ukrajinské běžence na svých územích, přesouvají se do Nizozemska, Německa a Skandinávie, kam současně míří i uprchlíci z třetího světa. To vede k přetíženosti azylových zařízení a sociálního systému v zemích jako Německo nebo Nizozemsko.

Může pomoci migrační reforma Evropské unie konečně situaci lépe zvládnout?

Jen částečně, přesto je to důležitý krok kupředu. Zatím je dokument jen odsouhlasený členskými státy, a to kvalifikovanou většinou. Evropský parlament by ještě chtěl posílit solidaritu států, které nejsou na hranici EU. To se mu ale zřejmě nepodaří. Nebudou tak žádné kvóty, jen solidární, byť státy dostanou poměrně vysoký příspěvek. Zrychlí se ale i odmítání žadatelů o azyl a jejich vracení do zemí původu. Zlepší se ochrana vnější hranice. Klíčové pro úspěch reformy bude dostat příliv běženců z třetího světa do přijatelných mezí a změnit většinu nelegální migrace v legální a řízenou.

Proč proti reformě není Česko, ale tvrdě se proti ní staví Maďarsko a Polsko?

Odpor Polska je nelogický a je dán jedinou věcí, volbami 15. října. Popularitu ztrácející současná polská vláda udělala z boje proti migraci hlavní téma voleb. Dokonce nechala o migrační reformě EU hlasovat v referendu spojeném s volbami. Přitom Polsko nyní musí přijmout a postarat se o všechny ukrajinské uprchlíky, kteří tam přišli. Tedy o asi pět milionů Ukrajinců. Státy Unie včetně Česka však Polsku dobrovolně pomohly. To se ale při další vlně z východu nemusí opakovat. Postoj Maďarska je pak dán i faktory, které s migrací nesouvisí. Budapešť usiluje o uvolnění miliard eur z fondů EU, které byly zmrazeny kvůli korupci v Maďarsku.