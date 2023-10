Zábrany a výstražná pravidelně blikající oranžová světla dávají řidičům najevo, že s bezproblémovým průjezdem státní hranice od jihomoravského Mikulova na české straně do Drasenhofenu na té rakouské je konec. Alespoň dočasně. V noci na středu totiž podalpská země zavedla namátkové kontroly, jejichž cílem je zamezení přesunu tras převaděčské mafie do Rakouska a odhalení nelegální migrace.

Rakouští policisté kontrolují řidiče také na hranicích mezi jihomoravským Mikulovem a dolnorakouským Drasenhofenem | Video: Deník/Iva Haghofer

V pátek krátce po osmé hodině ráno muž v modré uniformě postupně posunuje kynutím ruky jedno auto za druhým směrem za hraniční linii. „Halt!“ ozývá se čas od času od přistavených kontejnerů, které tady v Drasenhofenu zapadly do koloritu nevzhledných hraničních budov už v době covidové.

„Vidíte, kolik tady projíždí kamionů? V covidu jsme měli zvlášť kontroly pro řidiče nákladních, a zvlášť pak pro řidiče osobních aut. Teď kolem nás projíždějí všichni dohromady. Jsem tu sám, nemám šanci zkontrolovat každý kamion, i kdybych sebevíc chtěl. Kdybych si i nechal otevřít korbu, tak co bych asi zmohl, kdyby na mě vyskočily dvě stovky migrantů? To už nikdo nedomyslel,“ mává rukou na znamení rezignace strážce rakouských hranic.

Nelegální migrace v Evropě sílí. Česko řeší skoro dvojnásobek případů

Znechucení neskrývá. Ze situace viní vedení Evropské unie. „Celá unie ať jde do kytek! Politici nejsou schopní přijmout taková opatření, aby se něco podobného nedělo. A my to tady potom společně s řidiči, kteří za nic nemůžou, musíme odnášet,“ říká redaktorce Deníku policista.

Na jedné směně se střídá s pouhými třemi kolegy. On například na hranici do Drasenhofenu dojíždí z půl hodiny vzdáleného Laa an der Thaya. „Nemáme lidi. Vůbec nevím, jak si to naši politici představují. Podle všeho tady takto budeme stát a lepit kontroly minimálně dva měsíce,“ zmiňuje policista.

Tvoří se dlouhé kolony

Během hovoru stíhá odbavovat jedno auto za druhým. Kontroluje osádku téměř všech. Práci mu ulehčují sami řidiči. Téměř každý už má totiž v ruce připravené doklady. „Pochopitelně, že mě zavedení kontrol netěší. Ale rozumím tomu,“ říká lámanou češtinou s množstvím anglických slovíček jeden finský řidič.

Do EU loni zamířilo 330 tisíc nelegálních migrantů. Dominuje balkánská trasa

Chvíli poté, co projede, se začíná tvořit kolona několika desítek aut. Důvodem je pět dodávek, jejichž řidiče policista postupně vyzývá k otevření. Všechny mají nákladový prostor prázdný. „Zatím jsme na žádné migranty nenarazili. Jen ve čtvrtek jsme odhalili jednoho kosovského Albánce, který měl zfalšované doklady,“ prozrazuje redaktorce další z policistů, který přichází kolegu vystřídat.

Pomoci by trojici na jihomoravské hranici mělo už za pár hodin šestatřicet studentů policejní školy. „Slíbili, že nám sem pošlou aspoň je. Kontrolovat doklady smějí, ale pokud bude nutné nějaké z aut odstavit, případně někoho z posádky zadržet, budou stejně muset zavolat nás. K takovému úkonu totiž ještě nejsou způsobilí,“ vysvětluje střídající pohraničník.

Řidiči mířící přes hranice jsou shovívaví. Jedná se hlavně o pendlery, kteří míří do Rakouska za prací. Kontrola je zdržením při cestě do práce i pro řidiče z Mikulovska, který se představuje jako Jan.

„Nezbývá, než se obrnit trpělivostí a vyrazit dřív. Jsem ale ve spojení s ostatními kolegy, co se mnou v Rakousku dělají, a dáváme si vědět, jak to na hranicích aktuálně vypadá. Zatím to docela odsýpalo,“ hlásí.

Mezinárodní spolupráce

Úřady ke kontrolám přistoupily na vybraných šesti největších hraničních přechodech v reakci na rozhodnutí Německa, jehož policisté se na hranice s Českou republikou postavili v pondělí. „Kontroly zavádíme v úzké koordinaci a spolupráci s německými policejními orgány. Mezinárodní spolupráce je zcela zásadní při boji s nelegální migrací, převaděči a teroristickými hrozbami,“ zdůrazňuje rakouský ministr vnitra Gerhard Karner.

Migranty lapal u Orbánova plotu. Rozprchnou se, jako když střelí, říká policista

Představitelé rakouského ministerstva vnitra zatím počítají s kontrolami od středy po dobu deseti dní. Delší dobu už nechávají namátkově hlídat i hranice se Slovenskem, Slovinskem a Maďarskem. Němci stojí od pondělí kromě hranic s Českem také u vstupu do země z Polska a Švýcarska.

Hraniční kontroly s Rakouskem pak Německo táhne, s občasným přerušením, už od první migrační vlny v roce 2015.

