Itálii obchází strašák další vlny covidové pandemie. V živé paměti je přitom na Apeninském poloostrově hrůza z počátků nákazy. Italy proto ode dneška čekají drakonická opatření.

Tvrdá opatření v Itálii. Kdo nemá vakcínu nebo test, nesmí do práce a nedostane ani výplatu. | Foto: Shutterstock

Kdo nemá vakcínu nebo test, nesmí do práce a nedostane ani výplatu. Kdo by to přece jen zkusil, čeká jej pokuta až 1500 eur (asi 38 tisíc korun). Toto striktní proticovidové opatření platí ode dneška až do konce roku v celé Itálii. Plošně. Tyká se nejen státních zaměstnanců, ale i všech soukromých firem a živností.