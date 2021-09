V Německu za posledních 24 hodin přibylo 12 969 nových případů nákazy koronavirem a 55 úmrtí souvisejících s nemocí covid-19. Oznámil to dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Před týdnem německé úřady hlásily 14 251 infekcí a 45 mrtvých.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.