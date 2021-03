V sousedním Maďarsku, které šlo podobnou cestou, jsou přitom s očkováním Sputnikem V značné problémy. Podle slovenského Denníku N se dodávky vakcíny z Ruska oproti objednávce opožďují. Místo šesti set tisíc vakcín jich Maďarsko zatím dostalo za více než měsíc od jejího povolení pouhých 150 tisíc. Mnozí maďarští lékaři vakcínou odmítají očkovat.

Váš „pan Evropa“

Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

To však Matoviče neodradilo. Poté, co koaliční strana Za lidi zablokovala minulý týden odsouhlasení dodávky Sputniku V s provizorním povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (ŠUKL), tlačí premiér na ministra zdravotnictví Marka Krajčího. Aby povolil Sputnik V bez odsouhlasení EMA i ŠUKL na vlastní triko.

„Sputnik V je vakcína s vynikající účinností a v situaci, v níž se nacházíme, by se jí dobrovolně daly očkovat miliony lidí na Slovensku,“ tvrdí Matovič.

Na svůj Facebook umístil Matovič video, pod nějž mu Slováci mají napsat na očkování Sputnikem svůj názor. V minulých dnech pak prezentoval průzkum veřejného mínění, podle něhož by se při zakoupení Sputniku V dala očkovat větší část Slováků, než když tato vakcína k dispozici nebude. Sputniku V dává údajně při očkování přednost pětina Slováků. Ve hře je prý i licenční výroba Sputniku V na Slovensku.

Hlavním problémem Sputniku V je to, že stále ještě ani nepožádal o registraci Evropskou lékovou agenturu (EMA). Bez certifikace EMA přitom všechny země EU, s výjimkou Maďarska, Sputnik V odmítají používat.

Zdroj: Deník

