Za minutu projevu miliony. Vynořují se nové detaily o skandálu v europarlamentu

/VIDEO/ Co vteřina, to asi deset tisíc euro. Přibližně tak vychází údajné úplatky řecké místopředsedkyni europarlamentu Evy Kailiové. A to s ohledem na její asi minutové vystoupení na schůzi k rezoluci o Kataru na listopadovém zasedání ve Štrasburku.

Místopředsedkyně europarlamentu Eva Kailiová. | Foto: Profimedia