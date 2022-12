Ve vazbě je podle médií i řecká europoslankyně Eva Kailiová, která byla údajně v neděli formálně obviněna z korupce.

Za minutu projevu miliony. Vynořují se nové detaily o skandálu v europarlamentu

Podle Politico dnešní operace znamenala druhý zásah policie v kancelářích EP. Kromě toho policisté nahlásili prohlídky dalších 19 rezidencí nebo kanceláří.

Evropská demokracie je pod útokem, řekla Metsolaová

Evropská demokracie je pod útokem, uvedla dnes na začátek plenárního zasedání Evropského parlamentu jeho předsedkyně Roberta Metsolaová. Ve vystoupení dala najevo hněv i zármutek nad korupčním skandálem, v jehož rámci v posledních dnech policie zatkla několik představitelů europarlamentu v souvislosti s podezřením, že přijímali peníze a drahé dary od Kataru.

„Nebude žádná beztrestnost. Žádná. Nic nezameteme pod koberec. Zahájíme vnitřní vyšetřování, abychom prozkoumali veškerá fakta související s parlamentem," slíbila Metsolaová.

Korupce v Evropském parlamentu: Čtyři ze šesti zadržených zůstanou ve vazbě

Předsedkyně EP také upozornila, že dnes měla původně oznámit začátek rozpravy parlamentu o zjednodušení vízové politiky vůči Kataru a Kuvajtu. Občané těchto blízkovýchodních zemí by pak mohli do zemí EU na krátké pobyty jezdit bez potřeby víz. „Ve světle vyšetřování musíme zprávu odeslat zpět do výboru," řekla Metsolaová.

Korupční skandál otřásá Evropským parlamentem od pátku, kdy belgická policie v rámci vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a korupce prohledala 16 domů, zabavila 600.000 eur (14,6 milionu Kč) a zadržela šest lidí, čtyři z nich zůstávají ve vazbě. Prokuratura je obvinila z účasti ve zločinecké organizaci, praní špinavých peněz a korupce, aniž je jmenovala. Katar o víkendu odmítl jakákoli tvrzení o „špatném počínání katarského státu".