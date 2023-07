Španělský král Filip VI.: Na trůn nastoupil jako řešitel otcových průšvihů

Málokomu se na trůn nastupovalo tak těžko, jako současnému španělskému králi Filipovi VI. Korunu mu odevzdal otec, který se stáhl kvůli řadě skandálů. Na jeho syna, vojáka, který do španělské královské rodiny přivedl jako svou nevěstu neurozenou novinářku, tak čekal náročný úkol zlepšit image monarchie.

