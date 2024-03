/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Hodně Slováků fandí Putinovi a Rusku, neuznává covid, Američany má za odporné světovládce, Ukrajince za fašisty, nechce být v NATO ani v Evropské unii. A my Češi jsme pro ně „ti podporovatelé fašistů“. Diskuse s nimi jsou dramatické. I jejich kandidátem na prezidenta je favorit voleb Peter Pellegrini. Vyrazil mezi ně zpravodaj Deníku.

Reportér Deníku Luboš Palata navštívil slovenskou obec Králiky, kde bydlí Peter Pellegrini | Video: Deník/Luboš Palata

Ten výhled je nádherný, neuvěřitelný. Nízké Tatry tu jsou, i se stále zasněženými vrcholy, jako na talíři. Kousek odsud leží první větší sjezdovky, běžecké tratě i biatlonový okruh, na kterém trénovaly i největší slovenské hvězdy v čele s trojnásobnou olympijskou vítězkou Anastasii Kuzminovou. Není divu, že si Králiky, kdysi malou obec v kopcích nad Banskou Bystricí, oblíbily stovky obyvatel této metropole středního Slovenska.

Do města je to pouhých deset kilometrů, jezdí sem pravidelně i autobus. „Já jsem se tu narodil a teď k stáru jsme se sem z Banské Bystrice zase odstěhovali. Je tu klid, v zimě je kde lyžovat. A máte pravdu, ten výhled je tu krásný. Jen nám ho kus sebrala ta novostavba v sousedství,“ říká čerstvý šedesátník, která vlastní nevelký dům na začátku Kostelní ulice.

Ulice, jež se už brzy může stát místem druhého neoficiálního sídla slovenského prezidenta. Tedy pokud jím bude současný favorit sobotních voleb, předseda parlamentu a vládní strany Hlas Peter Pellegrini. Zrovna tito jeho vzdálenější sousedé mu v tom ale nepomohou. „Nebudu ho volit já, ani nikdo z naší rodiny. Zklamal nás, že se přidal k Robertu Ficovi. Celý ten jeho odchod ze Směru vypadá jako předem připravený podvod, aby pak dohromady získali ještě víc hlasů, než měli předtím,“ říká klidným ale rozhodným hlasem.

K nevelkému domu Petera Pellegriniho, který pro rodiče i sebe koupil před více než patnácti lety, musí člověk na úplný konec Kostelní ulice. Není to rozhodně nejluxusnější nemovitost v ulici. S domy z časů Gustáva Husáka se tu střídají honosné novostavby současných zbohatlíků, sem tam lze narazit i na nějakou původní opravenou chaloupku.

Na trávnících u domů svítí celé koberce kvetoucích petrklíčů, jaro přišlo i sem, byť zatím jen velmi opatrně. Dům současného předsedy parlamentu, ke kterému postupně Pellegrini podle slovenských médií dokoupil už víc než deset tisíc metrů čtverečních pozemků, je v kopci, takže výhled z oken musí mít dokonalý.

Před domem stojí přístřešek, kde parkují dvě vcelku nová luxusně vypadající auta s banskobystrickou poznávací značkou. „To, že je tu Peter Pellegrini, poznáme podle policejního auta, které tam parkuje,“ říká jedna postarší obyvatelka ulice. „Jinak ne, moc často ho venku nevidíme,“ dodává.

Dům po brutálním mafiánském zabijákovi

Opravdu nádherně položený dům Pellegriniho rodiny má ale temnou historii, na kterou před časem upozornil zpravodajský server Aktuality.sk.

Podle slovenských a maďarských novinářů se v domě, který byl do roku 2005 napsaný na jeho bývalou manželku, ukrýval jeden z nejbrutálnějších mafiánů Slovenska Ludovít Sátor. Na Sátora byl vydán mezinárodní zatykač za nejméně padesát, opravdu padesát, vražd. Se svým gangem stál mimo jiné za největším masakrem ve střední Evropě, kdy mafiáni vystříleli ze samopalů bar v Dunajské stredě a zabili přitom deset členů konkurenčního gangu pápayovců. Sátor, známější pod svým maďarským jménem Lájos, si na chatě v Králikách podle maďarského serveru Parameter.sk užíval zimní radovánky, řídil odsud činnost organizace a pod změněnou identitou úspěšně unikal mezinárodnímu zatykači, který byl na něj vypsán. Nakonec byl i on zavražděn jinou mafiánskou skupinou.

Pellegrini, který kupoval v roce 2008 dům už od jiného majitele, jenž se Sátorem neměl nic společného, byl informacemi překvapen. „V domě několik let bydlela mladá rodina, byl zatížen hypotékou, kterou jsem nakonec převzal na sebe. Další předchozí majitele jsme neprověřovali, to se nakonec od počítače nedá ani dnes, natož v roce 2008,“ vysvětlil maďarskojazyčnému serveru politik.

„Jsem překvapen z toho, co mi říkáte, Slovensko je zjevně opravdu malé. Doufám však, že přesto bude moci tento dům sloužit k tomu, k čemu jsem ho před osmnácti lety kupoval - pro klidný život mých rodičů v důchodovém věku,“ dodal.

Češi, podporovatelé ukrajinských fašistů

Blíží se podvečer a já hledám nějaké místo, kde bych si něco koupil, nebo v lepším případě dal kávu. „Máme tu jeden obchod,“ říká mi postarší pán.

Než stačí dokončit větu, vpadne mu do řeči manželka. „To není obchod, to je krčma, tam nechoďte, tam se chodí popíjet od rána,“ varuje mě. Stačí mi pohled „na obchod“ z venku, abych pochopil, že měla pravdu.

Nakonec se na mě usměje štěstí u místní radnice. Vedle je školka, školu v Králikách před časem zrušili. Na nástěnce před úřadem se samospráva chlubí tím, že se jí podařilo získat evropskou dotaci ve výši asi půl milionu českých korun na „řešení migračních výzev“. Jak vyplývá z dalšího popisku, na péči o ukrajinské běžence.

Po levé straně budovy radnice na mě vykoukne reklamní poutač na pivo Urpiner a nápis „Pohostinství Bemo“. Není co ztratit, kávu bych potřeboval, a tak se vydám dovnitř. Uvnitř nacházím útulnou hospůdku s točeným pivem, dobře zásobeným barem a kávovarem. Když si řeknete, udělají vám z polotovaru i pizzu. Kromě skupinky přespolních tu sedí i několik místních, s nimiž se dám do řeči.

Pellegrinovci tu nejsou nijak známí, hlavně proto, že mezi místní moc nechodí. Nejlépe je zná padesátník Ivan. „Pellegriniho rodiče jsou už starší, spíš potkávám starou paní. Milí, tiší lidé,“ říká Ivan.

Peťo, který je za barem a teď odpoledne čepuje pivo a nalévá pálenku, přidává k dobrému, že tady v Králikách bydlí i jedna bývalá ministryně z dob, kdy byl Pellegrini v letech 2016-2018 premiérem. „Občas je tu spolu vídáme na procházce,“ dodává.

Lehce se dotýkám tématu, že Pellegrini mlží kolem své orientace a o žádné případné první dámě není ani vidu ani slechu. „My víme, jak to má, ale je důležité, že to netahá na veřejnost,“ říká další z místních.

Klidná debata se ale po pár minutách zvrtává. Dostáváme se ke covidu, válce na Ukrajině, Česku. Z dosud „normálního“ Ivana a několika dalších se najednou vyloupnou tvrdí odpůrci pomoci Kyjevu, popírači covidu a taky na Česko a „profašistickou“ vládu Petra Fialy naštvaní Slováci.

Peťo a já se snažíme v klidu vyvracet jejich bludy a polopravdy. „Ty mi budeš tvrdit, že v Kyjevu nevládnou nacisti? A kdo vraždil Rusy v Doněcku? Putin musel zastavit genocidu Rusů!“ létá vzduchem a hádka nabírá na síle.

Slovenská obec KrálikyZdroj: Deník/Luboš Palata

„Vy Fialovi Češi, co podporujete fašisty v Kyjevu, nám tady nebudete nic vyprávět. Vy jste zaprodanci Američanů,“ už skoro křičí Ivan. Alkoholem, kterého vypít moc nestihl, ani nedostatkem inteligence to není. Než se dostala řeč na covid a Ukrajinu, byl úplně normální. Když se ho po chvíli zeptám, koho s těmito svými názory bude v sobotních volbách volit, jasně odpoví, že Petera. Tedy Pellegriniho.

Když se barman Peťo pokouší hájit prezidentku Zuzanu Čaputovou, dusno roste. Vzpomenu si na poslední předvolební debatu ve Slovenské televizi, kde z deseti kandidátů byla skoro polovina čistých proruských fašistů a řeknu si, že radši vyklidím pole. Peťo nemůže, protože v hospůdce pracuje, ale doufám, že to dokáže nějak uklidnit.

Pellegriniho Bystrice? Jak u koho

Ještě trochu roztřesený se po patnácti minutách jízdy ocitám v Banské Bystrici. Městu, které Pellegrini pokládá za natolik „svoje“, že prezidentskou kandidaturu vyhlašoval právě tady. Centrum asi osmdesátitisícového města je jiný svět, trochu připomínající ještě dvě hodiny jízdy po dálnici vzdálenou Bratislavu. Vyfintěné kavárny, jezdci na elektrických koloběžkách, načančané obří hlavní náměstí, burgery za deset euro.

I debaty o Ukrajině, volbách, Česku a světu tu jsou o mnoho klidnější. Pocit, že by mě tu někdo za to, že jsem z Čech, mohl tady dát „po papuli“, poměrně rychle mizí. A také dojem, že právě tady budou všichni Pellegriniho volit. „Doufám, že nevyhraje. Nejméně polovina mých známých v to doufá taky,“ říká mi třicátník, ze kterého se vyklube policista.

„Tady u nás není Pellegrini za svatého. Na to ho příliš dobře a příliš dlouho známe,“ dodává. Už v Králikách, pár kilometrů odsud, je to ale možná všechno jinak. Jiný, slovenský svět.