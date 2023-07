Jezdíte se do Chorvatska jen opalovat a koupat v moři, nebo tuto zemi znáte jako své boty? Zjistěte v našem kvízu, jak dobře se orientujete v chorvatských „nej“.

Malebné chorvatské město Šibenik. Je populární turistické letovisko s živým přístavem, krásnými plážemi, douhými dějinami i historickou architekturou. Leží v jižní části Severní Dalmácie a je nejstarší chorvatskou obcí na pobřeží Jadranu. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Nejvyšší hora je Sněžka, nejdelší hranice je ta s Německem a nejvyšší budova je brněnský mrakodrap dříve zvaný AZ Tower (nyní N Tower). V kvízu o českých nej by zřejmě většina Čechů bez problémů nasbírala plný počet bodů. Stejný kvíz, jen o Chorvatsku, ovšem může být záludnější. A to dokonce i pro lidi, kteří do země u Jaderského moře jezdí na dovolenou každý rok.

Své znalosti o chorvaských nej si můžete vyzkoušet v novém kvízu, který je součástí našeho speciálu Chorvatský deník.

