Kruté krvavé konflikty i dechberoucí architektonické skvosty. Dějiny na území současného Chorvatska byly bouřlivé a jejich stopy jsou dosud viditelné. Zjistěte v kvízu Deníku, jak dobře znáte historii turisty oblíbené země na pobřeží Jaderského moře.

Ze starobylé pevnosti Klis, v níž se natáčely některé scény seriálu Hra o trůny, mají turisté stejně dobrý pohled na Split, jako měli kdysi obávaní osmanští dobyvatelé | Foto: Deník/Jiří Janda

Samostatnost se střídala se začleněním do různých větších státních útvarů, doby klidného rozvoje s krvavými konflikty. Chorvatské dějiny jsou plné zvratů a také krutosti - a to i ty nedávné. V mnohých chorvatských městech jsou dosud na domech vidět stopy po střelách vypálených v první polovině 90. let při Chorvatské válce za nezávislost.

Je pro vás chorvatská historie „španělskou vesnicí“ nebo při vychutnávání dovolené u Jadranu přesně víte, jaké dějiny má země, v níž právě trávíte čas? Speciál Chorvatský deník nabízí možnost si znalosti chorvatské historie otestovat.

