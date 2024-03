Na Kypru vědci objevili obří vodní ploštice, které by mohly vystrašit turisty a místní obyvatele. Tvorové, kteří jsou zároveň největším evropským vodním hmyzem, jsou totiž nechvalně známí tím, že se zakusují do prstů na nohou a způsobují bolestivá zranění.

Vědci varovali před kousavou plošticí na Kypru. | Foto: Wikimedia Commons, ShadowBee, CC BY-SA 4.0

Přezdívku „okusovači prstů“ nemají jen tak. Odborníci varují, že pokousání od ploštic z rodu Lethocerus může pořádně bolet. Hmyz nově objevili na východním pobřeží oblíbené turistické destinace.

Brouk kožojed útočí, jeho sezona začíná. Doma vám může napáchat velké škody

Ploštice se většinou vyskytují ve vodách u středomořských zemí, nejčastěji v Turecku, Libanonu, Izraeli a Egypta. O jejich výskytu na ostrově Kypr ale až doteď nikdo nic nevěděl. Přítomnost ploštic na Kypru se rozhodli vědci prozkoumat ve studii, jejíž výsledky zveřejnili na konci minulého roku v časopise Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”.

Pomohli nadšenci

Analyzovali v ní příspěvky v místních facebookových skupinách z let 2020 a 2021. Kypřané sdíleli fotografie a videa pro ně neznámých živočichů, přičemž chtěli zjistit, o jaký druh se jedná. Podle portálu Science Daily to vědce inspirovalo k pokračování v pátrání na dalších online platformách, aby zjistili, zda se v nich neobjevily další zprávy o výskytu těchto ploštic na ostrově.

Ploštice ráda kouše do prstů u nohou:

Zdroj: Youtube

Odborníci nakonec přišli na to, že ve východní části ostrova lidé spatřili celkem osm obřích vodních ploštic. Sami pak při terénním výzkumu našli dvě z nich. Tvorové patřili ke skupině hmyzu rodu mohutnatek Lethocerus patruelis, jenž dorůstá maximální délky osmi centimetrů. Ostatní vědecký tým nenašel a jen z fotek experti nedokázali určit přesný druh, a tak živočichy na snímcích označil jen jako Lethocerus.

Nelítostní predátoři

Vodní ploštice z rodu mohutnatek žijí v sladkovodním prostředí, jako jsou rybníky a močály, kdekoliv na světě. Jsou to nelítostní lovci, kteří mají kusadla podobná kleštím a jedovaté sliny, kterými podle portálu Live Science dokážou kořist znehybnit a vysát z ní tekutinu. Nejčastěji si pochutnávají na bezobratlých, rybách, želvách a dokonce i ptácích.

Tyto ploštice ale také rády koušou nic netušící lidi do prstů u nohou. Vědci právě proto v prohlášení před několika dny Kypřanům doporučili, aby „měli oči otevřené a bosýma nohama radši nevstupovali do vody". Zatím si nejsou jistí, proč na Kypr ploštice přeletěly. Jedna z teorií je, že je přitahovaly světla na východním pobřeží, další mluví o migraci za potravou kvůli úbytku potravních zdrojů na místě, kde žily původně. Ploštice se také mohly přenést větrem nebo mořskými proudy.

Odborníci si přesto nemyslí, že by se Kypřané měli výrazně obávat nebo že by ploštice narušily tamní ekosystém. Na ostrově podle nich žijí někteří predátoři, kteří by mohli ploštice lovit, včetně čápů bílých a luňáků hnědých. Na konci studie ale autoři studie přece jen zdůrazňují, že je vyvozování závěrů o usídlení druhu na ostrově předčasné. Pro potvrzení musí udělat další šetření.

Český rekordman

V Česku i Evropě je největším broukem zákonem chráněný roháč obecný, jenž zaujme impozantními kusadly. Může dosahovat až devíti centimetrů, přičemž samice jsou menší, ale jejich kousnutí paradoxně bolí více. Žije v dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech v lesích a hájích, člověk se s ním jen tak nesetká. Jen občas se ho podaří zachytit na fotografiích. Druhým největším broukem u nás je pak tesařík zavalitý, který dorůstá až šesti centimetrů.