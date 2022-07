Desítky lidí, kteří se poblíž místa nacházeli, odvedli záchranáři do údolí. Zranění byli převezeni do několika okolních nemocnic. Do dolomitské vesnice Canazei, kde je zřízeno operační středisko, přijel šéf kraje Trentino Maurizio Fugatti.

3LUG #Marmolada Video di @cnsas_official La colata di neve, ghiaccio e roccia ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano diverse cordate. Sul posto gli elicotteri di Pieve di Cadore, Cortina, Trento, PC Veneto. E' in corso la "bonifica" della zona pic.twitter.com/DkKJwEl6Wa — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) July 3, 2022

Nebezpečí dalších lavin zůstává podle agentury APA vysoké. Úřady aktivovaly všech pět záchranných stanic v regionu Trentino. Do zasažené oblasti se vydaly vrtulníky a desítky záchranných jednotek. Pohřešovaní se hledali i za pomoci speciálních přístrojů určených pro podobné situace.

V sobotu byl na vrcholu Marmolady, která je s 3343 metry nad mořem nejvyšší horou Dolomit, naměřen teplotní rekord deset stupňů Celsia. „To je extrémní vedro," řekl italské státní televizi RAI alpský záchranář Walter Milan. "To je něco naprosto mimořádného," dodal.

Carlo Budel z chaty Capanna Punta Penia hovořil na instragramu o "nejhorším možném čase a dni, kdy se ten kus mohl uvolnit". Krátce po poledni se v letní neděli na oblíbeném masivu nacházel nespočet horolezců. Budel požádal všechny alpinisty, aby až do odvolání na Marmoladu nechodili. „Držte se od tohoto ledovce co nejdál," varoval turisty.