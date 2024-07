Podle odhadů výsledků francouzských voleb nezvítězilo Národní sdružení Marine Le Penové. Projekce Ifop pro francouzský deník Le Figaro ukazuje, že vítězem by měla být levice, druhá Macronova formace Spolu a až třetí strana Le Penové.

Podle projekce Ifop pro francouzský deník Le Figaro by levicová Nová lidová fronta získala v příštím jednacím sále 180 až 215 poslanců, tábor prezidenta Emmanuela Macrona 150 až 180 a Národní sdružení Marine Le Penové by skončilo na bronzové příčce se 120 až 150 mandáty. Na čtvrtém místě by skončili republikáni se ziskem 60 až 65 křesel.

Čeká se na výsledky

Podle dané projekce tedy nedošlo k předpokládanému vítězství Národního sdružení, což ukazují i další odhady. Skutečné reálné výsledky ale budou teprve známy. Volební místnosti se zavřely ve 20 hodin a členové volebních komisí nyní sčítají hlasy. Sčítání lze sledovat kupříkladu na portálu Le Monde.

Poslanecké mandáty obhájili kupříkladu ministr vnitra Gérald Darmanin nebo bývalý socialistický prezident François Hollande. Národní shromáždění je dolní komorou francouzského parlamentu a čítá celkem 577 křesel a žádné ze tří hlavních uskupení tam dle odhadů nezískalo většinu 289 mandátů.

Francouzští voliči v neděli v druhém kole předčasných parlamentních voleb vybírali nové poslance. V prvním kole, které se konalo před týdnem, zvítězilo Národní sdružení. Levice a Macronovi centristé se proto, aby zabránili její převaze v Národním shromáždění, v mnoha obvodech domluvili na vzájemné podpoře.

Mélenchon mluvil o úlevě

Bezprostředně po uzavření volebních místností a zveřejnění odhadů ve 20 hodin se ujal slova Jean-Luc Mélenchon, lídr krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI), která je nesilnějším hráčem levicového bloku. Výsledek voleb je podle něj obrovskou úlevou pro miliony Francouzů a levice zachránila republiku. Mélenchon žádal odstoupení premiéra Gabriela Attala a jmenování vlády v čele s LFI.

Bardella kritizoval dohodu

Šéf Národního sdružení Jordan Bardella naopak kritizoval vzájemnou podporu Macronovy strany a levice.

Francii to podle něj zbaví vlády, která by uprostřed krize jednala. „Tím, že pan Macron předpokládá, že paralyzuje naše instituce, zbavuje Francouze jakékoli reakce na jejich každodenní potíže,“ uvedl ve svém projevu, který zveřejnil na sociální síti X (dříve Twitter).

Ve vládě nebude Mélenchon, řekl ministr zahraničí

Podle francouzského ministra zahraničních věcí Stéphana Séjourného Francii nemohou vládnout Mélenchon a jeho spojenci. Informoval o tom deník Le Monde. „Žádná politická síla nemá v Národním shromáždění většinu,“ poznamenal ministr. Prezidentský tábor, jak uvedl, ale bude brát na zřetel na výsledek voleb.

Z jeho slov vyplynulo, že jednání se zástupci levicového bloku budou o programu i o personáliích. Považuje za důležité pokračovat v boji proti rasismu a antisemitismu i v „rozhodné snaze o budování Evropy a udržení podpory Ukrajiny proti Rusku“.