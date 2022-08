Drama ve Španělsku: Vlak uvízl mezi plameny, uvnitř soupravy zavládla panika

Zmatek a strach ovládly situaci při pokusu lidí utéct z vlaku, který uvízl uprostřed lesního požáru nedaleko města Bejís na východě Španělska. Cestující byli na cestě z Valencie do Zaragozy. I přes to, že je strojvedoucí prosil, aby všichni zůstali uvnitř vlaku, někteří zpanikařili. Zranění utrpělo nejméně dvacet lidí, tři z nich vážná. O dramatu informoval britský deník The Guardian.

Španělsko bojuje kvůli vedrům s rozsáhlými požáry. | Foto: ČTK/ABACA/Europa Press/ABACA