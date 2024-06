I pro turisty mířícími na léto do Chorvatska se stává stále častější volbou letecká doprava, k níž postupně přecházejí od aut a autobusů. Letadlo cestu zrychluje a nabízí pohodlnou alternativu i pro rodiny s dětmi. Češi jsou na Jadranu už za hodinu letu, mnohdy za srovnatelnou cenu jako autem či autobusem. Nejčastěji přistávají ve Splitu, Dubrovníku a Zadaru.

I pro turisty mířícími na léto do Chorvatska se stává stále častější volbou letecká doprava. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Se svou mladou rodinou poprvé vyrazil do Chorvatska letecky. Jihomoravan Tomáš Grof s manželkou a malým dítětem odletěli z Vídně do Zadaru. Cestu si loni zakoupili přes online vyhledávač. Tři měsíce před červnovým termínem.

„Zpáteční letenky nás dohromady vyšly na něco přes pět tisíc korun, včetně odbavených zavazadel. Cesta trvala jen asi hodinu. Dostali jsme kávu a za chvíli jsme už zase klesali na přistání,“ pochvaloval si muž. Dodal, že by si cestu klidně zopakoval.

Jak se letos dostat do Chorvatska? Možností je několik:

Podle cestovních kanceláří volí Češi mířící do Chorvatska stále častěji přímé letecké spoje. „Zajišťují rychlé a pohodlné spojení s touto destinací,“ podotkl místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež.

Právě k letadlům postupně přechází třeba část klientů Čedoku. Hlavní důvody? Srovnatelná cena, pohodlí, ale také změna spotřebitelského chování, kdy si lidé chtějí dopřát lepší služby. „U letadel se podíl turistů zvyšuje každý rok o několik procent. Na přední příčce však jednoznačně zůstává doprava autem. Autobusová doprava jde postupně do pozadí,“ řekla Deníku mluvčí cestovky Kateřina Pavlíková.

Dodala, že díky otevření přímých letů a zařazení této kombinace do nabídky v uplynulých letech, zejména po pandemii, k cestám do Chorvatska Čedok přilákal i novou klientelu, kteří jsou zvyklí na dovolenou létat.

Do Splitu, Dubrovníku i Zadaru

Zájezdy do Chorvatska v kombinaci se stále populárnější leteckou dopravou nabízí cestovní kancelář primárně s odletem z Prahy, a to přímo do Splitu, Dubrovníku a Zadaru. První dva zajišťuje letecká společnost Croatia Airlines a startují z pražského letiště podle aktuálního letového řádu po osmé hodině večer. Do Zadaru létá Ryanair odpoledne kolem jedné hodiny.

Podle vyhledávače letenek Kiwi.com v roce 2024 Češi cestují do Chorvatska hlavně z letišť Praha, dále rakouské Vídně a polských Katovic. „Nejoblíbenějším městem Čechů je Split, následovaný Dubrovníkem a Zadarem,“ sdělila za Kiwi.com Elena Sokolnikova.

Čechy čím dál více lákají kratší dovolené v Chorvatsku:

Nejlevnější letenky jsou podle vyhledávače z Vídně - v průměru za 96 eur, v přepočtu necelé dva a půl tisíce korun. Akční lze ale najít i dost pod tisícikorunou. Z rakouské metropole do Chorvatska pravidelně létají několikrát týdně také další společnosti jako Austria Airlines nebo Wizzair. Ceny z Katovic pak vycházejí v průměru na 111 eur, zatímco letenky z Prahy jsou dražší, v průměru za 204 eur.

U cesty po vlastní ose si nicméně lidé musí zajistit transfer z letiště.

Turisté využívající leteckých zájezdů do Chorvatska vybírají pobyty v daných oblastech, kam přímé lety míří. Ubytování tak rezervují na Makarské nebo Dalmatské riviéře, ale také v okolí Zadaru. Z letovisek jsou v případě leteckých zájezdů populární například hotely v Primoštenu, Drveniku nebo také na ostrově Hvar v Dalmácii.

Obecně je napříč Chorvatskem stále nejoblíbenější Istrie, kam však díky blízkosti Češi volí dopravu po zemi. Podle Ivony Novotné z Travel Family se však dobře prodávají také hotely na Makarské riviéře v balíčku s leteckou či autobusovou dopravou. „Z letiště bývá zajištěn transfer do ubytování. Jeho doba je různá podle vzdálenosti ubytování,“ zmínila.

Cesta z letiště podle ní trvá od patnácti minut po asi dvě hodiny, třeba při cestě na některý z ostrovů.