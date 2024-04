/Od zvláštního zpravodaje Deníku v Maďarsku/ V otázce Ukrajiny v podstatě usiluje Maďarsko o co nejrychlejší kapitulaci napadené země a ukončení války. Ministr zahraničí Jan Lipavský se v Budapešti osobně přesvědčil, že pro Maďarsko jsou vztahy s Ruskem a Čínou důležitější než podpora Ukrajiny proti ruské agresi.

Maďarské ministerstvo zahraničí je po víc než deseti letech, kdy v jeho čele stojí Péter Szijjártó, dokonale fungující úřad. Sloužící také, nebo možná hlavně k propagaci Pétera Szijjárta a jeho strany Fidesz, kde je po Viktorovi Orbánovi ministr nejviditelnějším člověkem.

Dokonale byla z pohledu maďarského ministra zorganizována i tisková konference po víc než hodinovém pátečním jednání se šéfem české diplomacie Janem Lipavským. Po úvodní řeči v uvolněném tónu, kdy se ministři oslovovali křestními jmény, si Jan Lipavský řekl své tři věty o české podpoře Ukrajiny. „Češi i Maďaři ví, jaké bylo žít pod útlakem kremelského režimu. Stejné bezpráví nyní zažívají Ukrajinci. Dovolte mi, abych se vyjádřil jasně: Česko bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude nutné v jejím legitimním boji proti ruskému agresorovi,“ uvedl Lipavský.

Pomoc USA Ukrajině je podle Maďarska špatně

Hned poté si ale šéf maďarské diplomacie nechal od státní maďarské televize dát otázku o příjezdu čínského prezidenta, k němuž dojde za několik dní. A pak také o pokroku ve výstavbě maďarské elektrárny Paks Ruskem. Nemělo to sice žádnou souvislost se schůzkou s Lipavským, ale mohlo a asi i mělo to ukázat, jak „vysoko“ se orbánovské Maďarsko pohybuje.

A ve vztahu k Rusku, které jadernou elektrárnu v Paksi staví, to zřejmě mělo předvést, že se sice šéf maďarské diplomacie schází s protiruským českým ministrem zahraničí, ale v jeho přítomnosti pochválí, jak začala v ruském Petrohradě výroba nádoby reaktoru pro maďarský Paks a vyjmenuje z hlavy celý seznam technických parametrů této klíčové součásti reaktoru. Pak dodá, že Ruskem prováděná a také z velké části výhodně úvěrovaná dostavba Pakse, tím Ruskem, které okupuje pětinu Ukrajiny a denně zabíjí svým bombardováním další ukrajinské civilisty, jde skvěle podle plánu.

Navíc potom, aby Szijjártó ukázal, že Rusko těch v přepočtu dvě stě miliard korun na dlouhodobý úvěr do Pakse dobře investovalo, zcela brutálně zkritizuje obří balík pomoci USA Ukrajině. „Dodávky zbraní prodlužují válku, vedou k dalšímu ničení, k dalšímu zabíjení lidí,“ prohlásil Szijjártó. A ještě zadoufal, že v prezidentských volbách současný prezident Joe Biden prohraje a Donald Trump všechnu pomoc Ukrajině ukončí. Nejmenuje ani přímo nekritizuje, ale z kontextu je to zcela jasné sdělení. Z českého, evropského a západního hlediska šokující.

Tisková konference ministrů je přitom zorganizována tak, že se odpovídá na šest vzájemně spolu nesouvisejících otázek najednou. Takže Lipavský k Ukrajině vůbec nedostane šanci se už v přítomnosti Szijjárta vyjádřit a nehoráznost svého maďarského protějšku okomentovat.

Když se Lipavského ptám po několika dalších hodinách znovu, komentuje to slovy, že by bylo naivní si myslet, že Maďarsko nyní přesvědčí ke změně postoje k Ukrajině. Na doplňující dotaz, o co jiného, než o rychlou kapitulaci Ukrajiny Budapešť svojí kritikou dodávek západních zbraní Kyjevu usiluje, dá šéf české diplomacie vyhýbavou odpověď: „Na to se musíte zeptat maďarské strany.“

Na „vládní“ univerzitě a opoziční radnici

V symbolickém házení hrachu na zeď pokračoval Lipavský i přednáškou na Ludovítově univerzitě, v podstatě vládní instituci, kde se studuje na práci státních úředníků. V univerzitě, která v jinak dost otlučené a zašlé Budapešti svítí novotou a luxusem, nebudí Lipavského přednáška ani nadšení, ani velký zájem. „Rusko by neváhalo zabrat bývalá území Východního bloku. Porážka Ukrajiny by vítězi zajistila další zdroje a otevřela by dveře dalším ‚speciálním vojenským operacím‘ ve střední a východní Evropě,“ říká Lipavský před asi stovkou lidí, kteří jen zpola zaplní obří sál univerzity. Aniž se to dočká větší odezvy v provládně naladěném maďarském publiku.

Jinak je tomu na budapešťské radnici. Dvoumilionová metropole země je dnes největší baštou maďarské opozice a její primátor Gergely Karácsony nejviditelnější postavou opozice. „Náš pohled na pomoc Ukrajině je téměř shodný,“ říká Karácsony, na rozdíl od maďarského šéfa diplomacie liberální proevropský politik. Na chodbě před jeho pracovnou je obří obraz ukrajinské vlajky. „To je první ukrajinská vlajka, kterou jsem v Maďarsku viděl,“ komentuje to kolega hungarista, který do metropole jezdí velmi často.

V červnu čekají Maďarsko společně s volbami do Evropského parlamentu i volby komunální a Karácsony bude bojovat o udržení se ve funkci. Nedělá si iluze, že by volby byly férové. „Stačí se podívat na ulice Budapešti, kde je počet plakátů Fideszu a opozičních stran deset ku jedné. Podobné je to i se sponzory. Politické hřiště je prostě upraveno tak, aby dávalo všechny výhody Fideszu,“ říká primátor. „Přesto věřím, že se nám podaří v Budapešti zvítězit,“ dodává.

Symbolickou podporou skomírající demokracie v Maďarsku je i závěr Lipavského návštěvy, kdy se na půdě české ambasády setkává s vládě nepohodlnými nezávislými novináři a zástupci ostrakizovaného neziskového sektoru. Tady už Lipavský, během dne veřejně poprvé, mluví o podpoře demokracie, právního státu a svobody médií v Maďarsku.

Orbán není spojenec české vlády

Nedaleko odsud přitom pod taktovkou premiéra Viktora Orbána vrcholí obří konference ultrakonzervativců, euroskeptiků a pravicových populistů organizace CPAC, kde je Orbán hlavním evropským vůdcem. Na konferenci se pouští i zdravice amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Jako prezident jsem byl hrdý na to, že jsem mohl spolupracovat s premiérem Orbánem, mimochodem skvělým mužem, na prosazování hodnot a zájmů našich dvou národů,“ říká v ní Trump.

„Potlačili jsme nelegální přistěhovalectví, chránili naše hranice, vytvářeli pracovní místa a bránili naše tradice a židovsko-křesťanské hodnoty. Těším se na to, že až složím přísahu jako 47. prezident Spojených států, budu s premiérem Orbánem opět úzce spolupracovat," říká Trump. Možnost jehož zvolení ve většině států EU a NATO vyvolává obavy. Orbán v něj naopak velice doufá.

Není divu, že ještě během Lipavského návštěvy se objeví rozhovor českého ministra pro jeden významný zpravodajský web, kde jasně říká: „Nemyslím si, že bych mohl popsat současnou maďarskou vládu jako spojence české vlády.“ Pak to ale trochu zmírňuje: „Záleží na tom, jak si vyložíte slovo spojenec. V NATO je každý člen spojencem. Avšak v širším smyslu politického smyslu usilujeme o korektní vztahy s Maďarskem a projednávání všech důležitých věcí.“